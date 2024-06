Anzeige / Werbung

Adobe Aktie: Weiter Fokus auf KI! Wo steht der Softwaregigant vor den Quartalszahlen?

Adobe Inc. ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen, das für seine innovative und vielfältige Produktpalette bekannt ist. Gegründet im Jahr 1982 von John Warnock und Charles Geschke, hat Adobe seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen hat sich durch seine Produkte, die Kreativität, Marketing und Dokumentenmanagement fördern, einen Namen gemacht und begann seine Reise mit der Einführung von PostScript, einer Seitenbeschreibungssprache, die die Druckindustrie revolutionierte. Diese Technologie ermöglichte es Druckern, Texte und Bilder in hoher Qualität zu drucken und legte den Grundstein für das Desktop Publishing.

Über die Jahrzehnte wurde damit die Art und Weise, wie Menschen weltweit kreativ arbeiten und kommunizieren, nachhaltig verändert. Mit weiterer Innovationskraft und seinem Engagement für Qualität und Benutzerfreundlichkeit wird Adobe voraussichtlich auch in Zukunft eine führende Rolle in der Softwarebranche spielen. Die Quartalszahlen stehen noch aus, aber es gibt bereits seitens der KI-Implementierungen einen hohen Anspruch auf weitere Zuwächse.

Wir schauen auf die aktuelle Entwicklung der Branche und natürlich speziell auf die Aktien mit der Chartanalyse im Freestoxx-Tool.

