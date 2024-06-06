The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.06.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024
ISIN Name
CA4972521062 KIPLIN METALS INC.
GB00BMVMRB86 OXFORD CANN.TECHS LS-,001
IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA
IE00BMFNWC33 HANETF-SOLENER DLA
IE00BN7JGL35 HANETF-GLB.ONL.RET.UE DLA
IE000HMSHYJ6 HANETF-ELVECHIN DLA
IE000WF4FCJ3 HETF-FMNXFIE ETFDLA
IT0003007728 TODS SPA EO 2
SE0015810239 KINNEVIK A
SE0015810247 KINNEVIK B SK 0,025
US0379883004 APPLIED UV INC. NEW
US23306J1016 DBV TECH.SP.ADR 1/2 EO-10
US86272A2069 STRATA SKIN SCIENC.DL-,01
XS1987729768 FNAC DARTY 19/26 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024
ISIN Name
CA4972521062 KIPLIN METALS INC.
GB00BMVMRB86 OXFORD CANN.TECHS LS-,001
IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA
IE00BMFNWC33 HANETF-SOLENER DLA
IE00BN7JGL35 HANETF-GLB.ONL.RET.UE DLA
IE000HMSHYJ6 HANETF-ELVECHIN DLA
IE000WF4FCJ3 HETF-FMNXFIE ETFDLA
IT0003007728 TODS SPA EO 2
SE0015810239 KINNEVIK A
SE0015810247 KINNEVIK B SK 0,025
US0379883004 APPLIED UV INC. NEW
US23306J1016 DBV TECH.SP.ADR 1/2 EO-10
US86272A2069 STRATA SKIN SCIENC.DL-,01
XS1987729768 FNAC DARTY 19/26 REGS