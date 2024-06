The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024



ISIN Name

CA4972521062 KIPLIN METALS INC.

GB00BMVMRB86 OXFORD CANN.TECHS LS-,001

IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA

IE00BMFNWC33 HANETF-SOLENER DLA

IE00BN7JGL35 HANETF-GLB.ONL.RET.UE DLA

IE000HMSHYJ6 HANETF-ELVECHIN DLA

IE000WF4FCJ3 HETF-FMNXFIE ETFDLA

IT0003007728 TODS SPA EO 2

SE0015810239 KINNEVIK A

SE0015810247 KINNEVIK B SK 0,025

US0379883004 APPLIED UV INC. NEW

US23306J1016 DBV TECH.SP.ADR 1/2 EO-10

US86272A2069 STRATA SKIN SCIENC.DL-,01

XS1987729768 FNAC DARTY 19/26 REGS

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken