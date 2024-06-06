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WKN: A3CMS4 | ISIN: SE0015810247 | Ticker-Symbol: IV6
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06.06.24
16:48 Uhr
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Finanzdienstleistungen
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KINNEVIK AB B Chart 1 Jahr
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APPLIED UV INC0,030-3,28 %
FMQQ NEXT FRONTIER INTERNET & ECOMMERCE ESG-S UCITS ETF3,5290,00 %
GLOBAL ONLINE RETAIL UCITS ETF1,5880,00 %
HANETF ICAV-SOLAR ENERGY UCITS ETF4,1180,00 %
KINNEVIK AB B10,805-2,48 %
KIPLIN METALS INC0,038-25,49 %
KMEFIC FTSE KUWAIT EQUITY UCITS ETF6,3790,00 %
OXFORD CANNABINOID TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC0,0010,00 %
STRATA SKIN SCIENCES INC0,376+24,50 %
TODS SPA42,800-0,70 %
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