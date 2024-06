BEERCOIN Prognose: Stehen nach 2.792 % in 2 Wochen 69.498 % in Aussicht?

Einen phänomenalen Start legte der neue Memecoin BEERCOIN hin, welcher aufgrund seines innovativen Ansatzes die Trader begeistert hat. Wie sich der Memecoin entwickelt hat, warum er noch 69.498 % steigen könnte und was genau hinter ihm steckt, zeigen wir Ihnen nun in der BEERCOIN Prognose auf.

Anleger bekommen nicht genug von neuem BEERCOIN

Seit seinem Start am 23. Mai für 0,00001998 USD konnte BEERCOIN seit Tagen ununterbrochen steigen und weist noch immer einen intakten Aufwärtstrend auf. Mit 0,0005779 USD wurde auf der DEX Raydium am gestrigen Tage sein letztes Allzeithoch ausgebildet, was einem Plus von bis zu 2.792 % innerhalb von nur zwei Wochen entspricht.

Nachdem das Handelsvolumen auf Raydium nach dem 26. Mai von 46,68 Mio. USD auf bis zu 8,67 Mio. USD gefallen war, sind die Bullen seit dem 4. Juni wieder vermehrt zurückgekommen. Gestern konnte dann mit 82,96 Mio. USD ein neues Allzeithoch des Volumens verzeichnet werden, was fast doppelt so groß wie das Alte war.

Aber auch jetzt kann es sich mit 45,17 Mio. USD weiterhin auf einem hohen Niveau halten. Dies zeigt, dass das Interesse der Investoren bestehen bleibt. Dabei steigen das OBV und somit das bullische Handelsvolumen sowie das Momentum im Tageschart, was auf eine Fortsetzung des Trends hindeutet.

Aktuell belegt BEERCOIN Platz 273 der größten Kryptowährungen und konnte sogar auf allen Kryptobörsen zusammen ein Volumen von 285,46 Mio. USD erreichen, womit er heute Platz 27 aller Coins belegt.

Auf CoinGecko liegt der bei den Memecoins auf Rang 18 und bei CoinMarketCap fehlt eine Listung in diesem Bereich. Dafür hat er es auf der Website heute wieder unter die Trends auf den siebten Platz geschafft. Unter den Memecoin-Kursgewinnern der vergangenen sieben Tage ist BEERCOIN mit 192 % sogar auf Platz 3. Hinzu kommt der Hot Pair Rang 4 auf DEXTools und Platz 1 unter den CoinGecko-Trends.

All dies hat die Reichweite und mit ihr den Kurs von BEERCOIN gesteigert. Aktuell ist er mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 408,56 Mio. USD schon etwas höher bewertet. Dennoch bietet er noch ein Steigerungspotenzial von rund 144,76 % bis 267,14 %, wobei auch 1.123,81 % und mehr denkbar sind. Die Burnings dürften neben den Produkten auch künftig einer der Treiber sein.

Was ist BEERCOIN

Für die BEERCOIN Prognose werden wir uns als Nächstes näher mit dem Konzept beschäftigen. Das Bier wurde unter anderem deshalb als Markensymbol gewählt, da es als flüssiges Gold bekannt ist. BEERCOIN soll als universelle Genusswährung dienen und unabhängig von ihren Unterschieden die verschiedenartigsten Menschen zusammenführen.

Originell sind die AirDrops von BEERCOIN, da im Unterschied zu den Coins von anderen Projekten stärker mit Sachpreisen gearbeitet wird, welche, wie zu erwarten waren, sich alle um das Thema Bier drehen.

So gibt es beispielsweise einen 10-Jahresvorrat des Lieblingsbieres, ein Tesla-Cyberdruck voll mit Bier, eine VIP-Reise zum Oktoberfest oder 100 Aktien des Bierherstellers Heineken. Somit kann es möglicherweise für eine größere Aufmerksamkeit sorgen, als es bei den bisher meist rein monetären Incentivierungen der Fall ist.

Zudem entwickelt BEERCOIN ein eigenes Spiel mit dem Namen BEERTAP und hat eine eigene NFT-Sammlung herausgegeben. Ebenso stehen auf der Roadmap einige globale Partnerschaften und "echtes $BEER brauen".

https://x.com/beercoinmeme/status/1798661537357508628

Dies deutet darauf hin, dass wahrscheinlich eine eigene Biermarke aus dem Memecoin entstehen könnte. Das Konzept erinnert dabei etwas an den Memetoken Snek, welcher einen eigenen Energydrink herstellt.

Mit einer aktiven Community von Fans könnte aus BEERCOIN möglicherweise einmal ein seriöser Bierhersteller werden. Somit kann der Memecoin neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage erzielen. All dies dürfte sich wiederum positiv auf die BEERCOIN Prognose auswirken.

Sofern er es mit den weltweit größten Alkoholherstellern aufnehmen kann, sind wie im Falle von Constellation Brands Marktkapitalisierungen von 45,73 Mrd. USD oder bei Kweichow Moutai sogar 284,35 Mrd. USD möglich, was Kursanstiegen von 11.093 bis 69.498 % entspricht.

Schon jetzt wurde BEERCOIN auf einigen dezentralen und zentralen Kryptobörsen gelistet. Zu ihnen zählen beispielsweise MEXC, Gate.io, Bitpanda, Bitget, Bybit, Raydium und Jupiter. Ebenso sollen bald noch weitere folgen.

KI-Memecoin kann das Trading der Kleinanleger revolutionieren

Während BEERCOIN mit der Einführung eines eigenen Bieres möglicherweise langfristig betrachtet, noch stark steigen kann, gibt es andere Memecoins, die wesentlich günstiger bewertet sind und sich darüber hinaus noch auf einem vielversprechenderen Markt positionieren.

Denn WienerAI kombiniert das bahnbrechende Potenzial der künstlichen Intelligenzen mit dem renditestärksten Finanzmarkt der Kryptowährungen. Um möglichst frühzeitig in die Coins zu investieren und somit von dem gesamten Kursanstieg zu profitieren, wird auch der Handel an dezentralen Kryptobörsen unterstützt, an denen viele Token erstmalig gelistet werden.

Der größte Vorteil liegt jedoch darin, dass die Nachteile der von institutionellen Anlegern als "dumb money" verachteten Kleinanleger ausgeglichen werden sollen. Denn diese müssen sich im Wettkampf mit Teams von Finanzexperten, Quants und künstlichen Intelligenzen behaupten, wobei letztere bis zu 80 % des Handelsvolumens ausmachen sollen.

Die Finanzrisikohinweise warnen noch immer, dass 90 % der Trader Verluste erleiden. Einer der größten Skandale des Finanzmarktes könnte durch die Lösung des Problems eine überdurchschnittliche Chance bieten. Dabei profitieren Anleger von statistischen Vorteilen, sodass sie sich nicht mehr auf alte Empfehlungen, Ahnungen und Gier verlassen müssen.

Für den Handel an den dezentralen Kryptobörsen wurden spezielle Tools entwickelt, welche den Handel auf die nächste Stufe bringen sollen. Ebenso verspricht das Team, dass es den Anlegern endlich die Vorteile bietet, auf welche sie schon so lange gewartet haben. In diesem Falle könnte die Nachfrage nicht nur im Vorverkauf, sondern auch darüber hinaus explodieren.

Schon jetzt konnte der Presale von WienerAI aufgrund der vielversprechenden Fusion aus KI und Memecoin mehr als 4,74 Mio. USD einwerben. Derzeit werden die Coins noch für 0,000715 USD angeboten, jedoch wird der Preis bereits in weniger als zwei Tagen erneut erhöht, sodass frühere Anleger höhere Buchgewinne verdienen.

Ebenfalls attraktiv ist die bereits im Presale gezahlte Staking-Rendite, die derzeit noch bei großzügigen 230 % liegt. Mit ihr kann leichter das Kapital der langfristigen Investoren angezogen und gebunden werden, was nicht nur den Kurs stabilisiert, sondern auch die Entwicklung des Projekts leichter ermöglicht.

