PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass im Rahmen seiner Initiative "New Paint for a New Start" (Neue Farbe für einen neuen Start), die Teil des COLORFUL COMMUNITIES®-Programms des Unternehmens ist, bis Ende August 2024 weltweit mehr als 25 farbenfrohe und transformative Umgestaltungen von Schulen und Bildungseinrichtungen abgeschlossen werden sollen.

Im dritten Jahr von New Paint for a New Start werden PPG-Mitarbeiter auf den positiven Auswirkungen aufbauen, die neue Farben und verbesserte Lernumgebungen auf Schüler und Lehrer haben, indem sie ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen, Partnerschaften mit PPG-Kunden eingehen und Elemente der ökologischen Nachhaltigkeit aktivieren. Durch den Einsatz von PPG-Farbprodukten und Farbkenntnissen sollen bei jedem Projekt ansprechende Räume geschaffen werden, in denen Schüler lernen und wachsen können.

"Die Auswirkungen einer hochwertigen Ausbildung sind von großem Wert und können den Lebensweg eines Schülers verändern. Unsere freiwilligen Mitarbeiter sind sich dessen bewusst, wenn sie in Schulen und Bildungseinrichtungen gehen, um Klassenzimmer zu streichen und Orte zu verschönern, an denen Schüler gedeihen können", sagte Malesia Dunn, Executive Director der PPG Foundation und der Abteilung für globale soziale Verantwortung. "Jedes New Paint for a New Start Projekt zielt darauf ab, fröhliche Räume zu schaffen, in denen sich die Schüler unterstützt fühlen und die Möglichkeiten und Fortschritte im Leben junger Menschen ermöglichen."

Bei den meisten Umgestaltungsprojekten wird eine globale Farbpalette verwendet, darunter auch die Farbe des Jahres 2024 von PPG, Limitless. Die Experten von PPG wählten Farben aus, die gut zu den verschiedenen Lernzielen passen und die physische Umgebung des Klassenzimmers aufwerten und verbessern.

"Farbe ist ein mächtiger Kommunikator und kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Schüler zu begeistern und mit den Lernzielen im Klassenzimmer zu verbinden", sagte Steve Pocock, PPG Vice President EMEA West and Central, Architectural Coatings, und 2024 New Paint for a New Start Executive Champion. "Von Mailand, Italien, bis Zhangjiagang, China, und an vielen Orten dazwischen, verbreiten PPG-Freiwillige die transformative Wirkung der Verschönerung von Schulen weltweit. Wir freuen uns, dass sich uns 2024 mehrere PPG-Kunden anschließen werden, um die Reichweite der Initiative zu vergrößern."

Neben dem Streichen von Räumen stellen PPG und die PPG Foundation auch mehreren New Paint for a New Start-Schulen finanzielle Mittel für Lehrmittel in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) zur Verfügung.

In den Jahren 2022 und 2023 wurden im Rahmen von New Paint for a New Start mehr als 60 Schulen und Bildungseinrichtungen umgestaltet, um die Klassenzimmer und Lernräume für mehr als 35.000 Schüler und Lehrkräfte zu verbessern. Erfahren Sie mehr hier.

Das globale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Glanz in die PPG- Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu bringen. Im Jahr 2023 haben wir mehr als 17,5 Mio. USD investiert und damit Hunderte von Organisationen in fast 40 Ländern unterstützt. Indem wir in Bildungsmöglichkeiten investieren, tragen wir dazu bei, dass die MINT-Innovatoren und qualifizierten Arbeitskräfte von morgen in den Bereichen Beschichtung und Fertigung heranwachsen. Außerdem geben wir PPG-Mitarbeitern die Möglichkeit, ihren Einfluss auf die Dinge, die ihnen wichtig sind, zu vervielfachen, indem wir ihre ehrenamtlichen Bemühungen und wohltätigen Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr hier.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialmaterialien zu entwickeln und anzubieten, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,2 Milliarden US-Dollar.

