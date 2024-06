Während die Märkte an der Wall Street am Donnerstag eine Verschnaufpause einlegen, kann die Aktie von Alphabet weiter zulegen. Zwei neue Kaufempfehlungen verleihen der Google-Mutter Rückenwind, vor allem JPMorgan sieht viel Potenzial im KI-Bereich. Das im Mai erreichte Rekordhoch rückt bereits wieder in greifbare Nähe."Alphabet geht bei generativer KI in die Offensive mit schnellerem Tempo bei Innovationen, nachdem die KI-Übersichten in der Suche nun auch auf allgemeine Nutzer und Werbetreibende ...

