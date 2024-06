Entscheidung über molekulare Systeme NeuMoDx 96 und NeuMoDx 288 beruht auf der schwierigen Marktentwicklung im Anschluss an die Covid-Pandemie // QIAGEN bestätigt Prognose für zweites Quartal 2024 und erhöht für das Gesamtjahr 2024 aufgrund der NeuMoDx-Entscheidung Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf $2,14 (CER); Gespräche mit NeuMoDx-Kunden aufgenommen, um Auswirkungen auf Umsätze in 2024 zu bewerten // Umstrukturierungskosten in Höhe von ca. $400 Mio., davon ca. $300 Mio. nicht zahlungswirksam, entstehen überwiegend in 2024



VENLO, Niederlande, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, die molekularen Systeme NeuMoDx 96 und 288 aufgrund der Marktentwicklung für diese Produktlinien nach der COVID-19-Pandemie und sich ändernder Kundenbedürfnisse für integrierte PCR-basierte klinische Molekulartestsysteme einzustellen.

Diese Entscheidung ermöglicht es QIAGEN, seine Ressourcen und Anstrengungen auf die Entwicklung und Vermarktung anderer innovativer Lösungen innerhalb des Portfolios zu konzentrieren, insbesondere auf das QIAstat-Dx-System für syndromische Tests, das QIAcuity-Portfolio digitaler PCR-Systeme und das Bioinformatikgeschäft QIAGEN Digital Insights (QDI). Ergänzend dazu baut QIAGEN weiter auf seine bewährten Führungspositionen in Probentechnologien und im QuantiFERON-Tuberkulose Geschäft.

QIAGEN ist sich der Auswirkungen dieser Entscheidung auf seine Kundinnen und Kunden bewusst und wird den bestehenden NeuMoDx-Anwenderinnen und -Anwendern während einer Übergangszeit bis 2025 weiterhin Unterstützung bieten. Diese umfasst die laufende Wartung, den technischen Support und die Bereitstellung der notwendigen Verbrauchsmaterialien für einen bestimmten Zeitraum. QIAGEN bietet Kundinnen und Kunden auch Unterstützung beim Übergang zu anderen Lösungen an.

"Wir wissen, welch wichtige Rolle die molekularen Systeme NeuMoDx 96 und 288 in vielen Labors gespielt haben - insbesondere bei der weltweiten Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Allerdings hat sich die Marktdynamik seitdem erheblich verändert und wir sehen keinen realistischen Weg, diese Systeme wertschöpfend weiterzuentwickeln. Wir sind entschlossen, unsere NeuMoDx-Kundinnen und -Kunden während dieser Umstellung zu unterstützen," sagte Thierry Bernard, CEO von QIAGEN. "Diese Entscheidung unterstreicht unsere Entschlossenheit, uns auf Bereiche zu fokussieren, in denen wir profitable Führungspositionen aufbauen können. Ebenso setzt sie Ressourcen frei, um in andere Portfoliobereiche zu investieren."

QIAGEN bekräftigt Prognose für Q2 2024 und aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zur Verbesserung der Profitabilität

QIAGEN hat seine Prognose für das zweite Quartal 2024 mit einem Konzernumsatz von mindestens $495 Mio. zu konstanten Wechselkursen (CER) und einem bereinigtem verwässertem Ergebnis je Aktie von $0,52 (CER) bestätigt.

Für das Gesamtjahr 2024 hat QIAGEN die Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf mindestens $2,14 (CER; vorher mindestens 2,10 USD (CER)) aktualisiert. QIAGEN hat Gespräche mit NeuMoDx-Kundinnen und -Kunden aufgenommen, um die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Umsatzprognose 2024 für NeuMoDx von mindestens $55 Mio. (CER) zu bewerten. QIAGEN plant, Einzelheiten dieser Gespräche zusammen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2024 bekanntzugeben.

Umstrukturierungskosten sollen überwiegend im zweiten Quartal 2024 berichtet werden

In Folge dieser Entscheidung und damit zusammenhängender Maßnahmen erwartet QIAGEN einen Restrukturierungsaufwand vor Steuern in Höhe von etwa $400 Mio. (ca. $1,40 pro verwässerter Aktie nach Steuern), vorwiegend im zweiten Quartal 2024. Dieser Aufwand, der aus den bereinigten Ergebnissen herausgerechnet wird, ist in Höhe von etwa $300 Mio. nicht zahlungswirksam. Dies beinhaltet ca. $90 Mio. für Vorräte und ca. $210 Mio. für langfristige Vermögenswerte (davon etwa $120 Mio. für erworbenes geistiges Eigentum). Barzahlungen umfassen Verpflichtungen gegenüber Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten, Abfindungszahlungen und andere Verpflichtungen. Der damit verbundene Personalabbau wird sozialverträglich und mit Rücksicht auf die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unter Einhaltung des lokalen Arbeitsrechts erfolgen.

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Solche Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "glauben", "hoffen", "planen", "beabsichtigen", "möchten", "könnten", "werden", "sollen", "würden", "erwarten", "rechnen mit", "schätzen", "weiterhin" oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und die bereinigte operative Gewinnmarge, die erwartete Höhe, Zusammensetzung und den Zeitpunkt der Umstrukturierungskosten, die Fähigkeit, Ressourcen und Anstregungen auf die Entwicklung und Vermarktung anderer innovativer Lösungen innerhalb des Portfolios zu refokussieren und die fortlaufende Unterstützung von bestehenden NeuMoDx-Anwendern während der Übergangsphase, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit unserer Abhängigkeit von der Entwicklung und dem Erfolg neuer Produkte, Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und der Ausweitung von Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Steuerrecht und der Abhängigkeit von regulatorischen Prozessen sowie von Logistikdienstleistungen); Schwankungen der Betriebsergebnisse; Integration von akquirierten Unternehmen; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren, einschließlich Verzögerungen oder Beschränkungen der Höhe von Erstattungsgenehmigungen oder der Finanzierung des Gesundheitswesens), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich Inflation und steigende Zinsen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, Verletzungen der Cybersicherheit, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; Prozessrisiken, einschließlich Patentstreitigkeiten und Produkthaftung; Schuldendienstverpflichtungen; Volatilität des öffentlichen Börsenkurses unserer Stammaktien; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

