DJ MÄRKTE USA/Konsolidierung auf hohem Niveau - Rally bei Meme-Aktien

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Kombination aus Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd und Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für Mai hat am Donnerstag an den US-Börsen für eine Seitwärtstendenz gesorgt. Dass die EZB erwartungsgemäß die Zinsen gesenkt hat, einen Tag nach der kanadischen Notenbank, sorgte für keinen Impuls. Die Konjunkturdaten des Tages spielten für die Kursfindung kaum eine Rolle. Während die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten leicht enttäuschten, überraschte der stärker als erwartet ausgefallene Rückgang bei den Lohnstückkosten positiv als Zeichen für abnehmenden Inflationsdruck.

Weil der am Freitag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht das Potenzial hat, an den Märkten für stärkere Bewegungen zu sorgen, dürften sich viele Akteure mit Käufen bedeckt gehalten haben. Der Bericht könnte neben Erkenntnissen über die Verfassung der Konjunktur die Zinsspekulation anfachen - in welche Richtung auch immer.

Der Dow-Jones-Index ging 0,2 Prozent höher aus dem Tag mit 38.886 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes bewegten sich nach ihren Rekordhochs am Vortag kaum, sie schlossen knapp im Minus. Die Nasdaq-Indizes waren am Mittwoch um 2 Prozent gestiegen.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.258 (Mittwoch: 1.819) Kursgewinner und 1.542 (1.011) -verlierer. Unverändert gingen 77 (52) Titel aus dem Handel.

Talfahrt bei Renditen vorerst gestoppt

Am Anleihemarkt machte die Talfahrt der Renditen eine Pause, sie bewegten sich minimal nach oben. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe war zuletzt innerhalb weniger Tage mit wieder befeuerter Zinssenkungsfantasie von 4,60 auf aktuell 4,28 Prozent gesunken. Im Zweijahresbereich ging es von rund 5,0 auf 4,72 Prozent zurück.

Beim Währungspaar Euro/Dollar tat sich wenig. Die EZB sorgte mit ihrer Entscheidung und den Signalen, dass die Zinsen wohl nur langsam sinken werden und nicht etwa im Juli bereits mit einer weiteren Zinssenkung zu rechnen ist, nur für kleinere Kurszuckungen in beide Richtungen. Der Dollarindex gab minimal nach.

Der Goldpreis stieg erneut kräftig um 18 auf 2.373 Dollar je Feinunze. Die gesunkenen Anleiherenditen machen das Edelmetall als Anlage attraktiver. Für die Analysten von MUFG bleibt Gold kaufenswert. Der begonnene Zinssenkungszyklus, die Goldnachfrage der Zentralbanken und geopolitischen Unsicherheiten seien günstige Faktoren.

Die Erdölpreise setzten ihre Erholung nach dem Absinken auf Viermonatstiefs beschleunigt fort: Sie stiegen um bis zu 2 Prozent. Einige Akteure bezeichneten die jüngste Talfahrt mit Blick auf wieder positive Konjunkturdaten in Asien und den USA als übertrieben. Andere verwiesen darauf, dass die sinkenden Zinsen positive Konjunktureffekte haben dürften und damit die Ölnachfrage ankurbeln.

Gewinnmitnahmen bei Nvidia vor Aktiensplit

Nach dem erstmaligen Überschreiten der Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar wurden bei Nvidia Gewinne mitgenommen. Der Kurs fiel um 1,1 Prozent. Vor Nvidia hatten diese Marke nur Apple und Microsoft geknackt. Am Freitag wird bei Nvidia ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 umgesetzt. Das soll die Aktie handelbarer und erschwinglicher für mehr Privatanleger machen.

Lockheed Martin zogen um 0,7 Prozent an. Das US-Unternehmen und die deutsche Rheinmetall wollen ihre strategische Zusammenarbeit ausbauen und Kooperationsfelder in den Bereichen Rüstung, Simulation und Instandhaltung erschließen.

Lululemon Athletica schnellen um 4,8 Prozent nach oben. Der Sportartikelanbieter hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und will seine Aktienrückkäufe ausweiten. Nach einer gesenkten Prognose brach der Kurs des Spezialdiscounters Five Below um 10,6 Prozent ein. J.M. Smucker verteuerten sich um 4,6 Prozent, nachdem der Lebensmittelhersteller die Gewinnerwartungen übertroffen hatte.

Wieder Rally bei Meme-Aktien

Bei den sogenannten Meme-Aktien ging die Rally in eine neue Runde. Die Aktie des Videospielehändlers Gamestop schoss um 47,5 Prozent nach oben, der Kurs des Kinobetreiber AMC Entertainment um 12,4 Prozent. Zu Beginn der Woche hatte der in der Fangemeinde auch als Roaring Kitty bezeichnete Investor Keith Gill einen Auszug verbreitet, der zeigen sollte, dass er stark in Gamestop investiert ist. Am Berichtstag sorgte die Nachricht für neue Aufregung, dass Gill am Freitag ein Live-Ereignis streamen will. Die Gamestop-Aktie war im Handelsverlauf mehrfach ausgesetzt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.886,17 +0,2% 78,84 +3,2% S&P-500 5.352,96 -0,0% -1,07 +12,2% Nasdaq-Comp. 17.173,12 -0,1% -14,78 +14,4% Nasdaq-100 19.021,19 -0,1% -13,86 +13,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,72 +0,4 4,72 30,4 5 Jahre 4,30 +0,5 4,29 29,7 7 Jahre 4,29 +0,7 4,28 31,6 10 Jahre 4,28 +0,8 4,28 40,5 30 Jahre 4,43 +0,5 4,43 46,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0891 +0,2% 1,0882 1,0867 -1,4% EUR/JPY 169,44 -0,1% 169,60 169,74 +8,9% EUR/CHF 0,9692 -0,2% 0,9698 0,9719 +4,5% EUR/GBP 0,8514 +0,1% 0,8506 0,8512 -1,9% USD/JPY 155,58 -0,3% 155,86 156,21 +10,4% GBP/USD 1,2792 +0,0% 1,2792 1,2767 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2596 +0,0% 7,2583 7,2589 +1,9% Bitcoin BTC/USD 70.482,59 -0,9% 70.924,06 71.539,07 +61,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,56 74,07 +2,0% +1,49 +4,2% Brent/ICE 79,90 78,41 +1,9% +1,49 +4,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,105 33,40 -0,9% -0,29 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.372,93 2.355,39 +0,7% +17,55 +15,1% Silber (Spot) 31,28 29,98 +4,3% +1,31 +31,6% Platin (Spot) 1.008,75 996,50 +1,2% +12,25 +1,7% Kupfer-Future 4,65 4,62 +0,7% +0,03 +18,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 06, 2024 16:09 ET (20:09 GMT)

