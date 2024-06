Das saudische Tourismusministerium nimmt an der 46. jährlichen NYU International Hospitality Investment Conference teil, um die außergewöhnlichen Fortschritte des Königreichs und die enormen Investitionsmöglichkeiten in seinem boomenden Tourismussektor zu präsentieren. Diese Konferenz ist eine einzigartige Plattform für Saudi-Arabien, um seinen Weg zu einem weltweit führenden Tourismusziel zu präsentieren und gleichzeitig seine Wirtschaft zu diversifizieren.

Saudi Ministry of Tourism Deputy Minister for Tourism Destination Enablement Mahmoud Abdulhadi Speaking at the "Invest Saudi Prosper in Tourism" Networking Lunch (Photo: AETOSWire)

Zu Beginn der Konferenz hielt Mahmoud Abdulhadi, stellvertretender Minister für die Förderung von Tourismusdestinationen, eine Grundsatzrede vor den Teilnehmern. Er sprach über die zahlreichen Möglichkeiten in Saudi-Arabien und gab Einblicke in Investitionen in den Tourismus, um neue Ziele zu entwickeln. Mahmoud betonte, wie internationale Investoren von den geschaffenen Möglichkeiten profitieren können, und unterstrich das Engagement des Königreichs, ein führendes globales Tourismusziel zu werden.

Ergänzend zur Keynote bot der Networking Lunch "Invest Saudi Prosper in Tourism", der vom Ministerium für Tourismus ausgerichtet wurde, einen tiefen Einblick in das Investitionspotenzial Saudi-Arabiens im Rahmen der Vision 2030. Auf der Veranstaltung sprachen Vertreter des saudischen Tourismusministeriums und des Investitionsministeriums über den Wandel und die Entwicklung des Marktes, die Leistung des Sektors und die Investitionsmöglichkeiten. Die Unterstützung der Regierung für Investoren durch das Tourism Investment Enablers Program (TIEP), das sich auf die Erleichterung und die Kosten von Geschäften im Tourismussektor konzentriert, Anreize bietet und diesen unerschlossenen Markt erschließt, wurde ebenfalls ausführlich diskutiert.

Das TIEP soll Investitionshindernisse abbauen, die staatlichen Gebühren um 22 senken und erhebliche Anreize bieten. Das Programm umfasst die Vorzeige-Initiative Hospitality Investment Enablers (HIE), die darauf abzielt, 11,2 Mrd. USD an Investitionen des Privatsektors zu generieren und 120.000 Arbeitsplätze in ausgewählten Tourismuszielen mit hohem Potenzial zu schaffen. Diese Initiativen machen Saudi-Arabien zu einem attraktiven und lukrativen Ziel für Investoren.

Mahmoud Abdulhadi, stellvertretender Minister für die Förderung von Tourismusdestinationen, sagte: "Saudi-Arabien steht an der Schwelle eines beispiellosen Wandels in seinem Tourismussektor, der beispiellose Möglichkeiten für Investoren bietet. Unser Engagement für die Vision 2030 ist nicht nur ein Entwicklungsplan, sondern eine offene Einladung an globale Partner, Teil einer historischen Reise zu sein. Wenn Sie in Saudi-Arabien investieren, investieren Sie in eine Zukunft, in der Innovation, Kultur und Gastfreundschaft zusammenkommen und außergewöhnliche Erlebnisse schaffen. Das Tourism Investment Enablers Program und die Hospitality Investment Enablers Initiative sollen Ihnen die Unterstützung, die Anreize und den Abbau von Hindernissen bieten, die Sie brauchen, um in diesem florierenden Markt erfolgreich zu sein. Gemeinsam können wir ein Tourismusziel von Weltklasse aufbauen, das nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch der globalen Gemeinschaft zugute kommt."

Im Rahmen der Teilnahme des Tourismusministeriums an der Veranstaltung nahm Gloria Guevara Manzo, Chief Special Advisor im Tourismusministerium von Saudi-Arabien, an einem Kamingespräch mit dem Titel "The Travel and Tourism Trends Driving the Market" teil. Die Sitzung untersuchte die Trends, die Investoren im Gastgewerbe und andere Interessengruppen berücksichtigen müssen, um ihre Strategien voranzutreiben, und bot wertvolle Einblicke in die sich entwickelnde Landschaft des globalen Tourismus.

Diese Diskussion unterstrich die bedeutenden Fortschritte, die Saudi-Arabien in seinem Tourismussektor gemacht hat, insbesondere das Erreichen von 100 Millionen internationalen Besuchern im Jahr 2023, sieben Jahre früher als geplant. Dieser Erfolg bildet die Grundlage für das neue Ziel des Königreichs von 150 Millionen Touristen, das seine wachsende globale Attraktivität widerspiegelt.

Ein weiterer Beleg für seinen Erfolg ist, dass Saudi-Arabien im Travel Tourism Development Index 2024 des Weltwirtschaftsforums um neun Plätze auf Platz 41 aufgestiegen ist, was die Wirkung seiner strategischen Investitionen und seines robusten regulatorischen Rahmens unterstreicht. Das Königreich, das als eines der sichersten Länder im Nahen Osten gilt, wird für internationale Investoren immer attraktiver.

Mit Investitionen in Höhe von 800 Mrd. USD in den Tourismussektor schafft Saudi-Arabien 1,6 Mio. neue Arbeitsplätze und 500.000 neue Hotelzimmer. Diese Investitionen treiben den wirtschaftlichen und sozialen Wandel des Königreichs voran und konzentrieren sich auf die Entwicklung von Kulturstätten, Sportstätten, Themenparks und Naturschutzgebieten. Darüber hinaus haben die Bemühungen des Tourismusministeriums, das e-Visum-Verfahren für 66 Länder zu vereinfachen, den Zustrom von Touristen und die Investitionsmöglichkeiten weiter erhöht und das Königreich für internationale Besucher zugänglicher gemacht.

