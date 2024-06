3 Gründe für Sealana Kurs-Explosion nach Listung

Ein neuer Memecoin hat im Internet eine beeindruckende Reichweite und die Aufmerksamkeit von einigen Kryptoanalysten erlangt. Daher möchten wir im folgenden Beitrag einmal die drei Hauptgründe auflisten, welche dafürsprechen, dass der PolitFi-Parodie-Memecoin von Sealana möglicherweise noch in diesem Monat extrem explodiert. Lesen Sie nun den Artikel, um sich keine aufregende Chance entgehen zu lassen und von Anfang an mit dabei zu sein.

Sealana ist ein Profiteur der Aktualität des Wahlkampfthemas

In den USA findet am 5. November die 60. Wahl statt, sodass das Thema des Wahlkampfs zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nachdem es bereits zuvor Lobbyismus von unter anderem Sam Bankman-Fried und anderen gab, spielen dieses Mal die Kryptowährungen eine noch größere Rolle für die Wahl.

Dies wurde unter anderem durch die Meinungsumfrage von Paradigm bewusst. Laut dieser sind 69 % der Amerikaner unzufrieden mit dem aktuellen Finanzsystem, wofür Kryptowährungen eine Lösung sind. Zudem haben bereits 19 % der Befragten in digitale Assets investiert und weitere 16 % spielen mit dem Gedanken.

Donald Trump hat seine Chance für den Wahlkampf erkannt und sich deswegen stärker an diese Wählergruppe angenähert, nachdem er schon zuvor NFTs herausgegeben und eine Sinneswandlung vollzogen hatte. Die Inhaber dieser hatten zudem die Gelegenheit, um ihn persönlich in Mar-a-Lago kennenzulernen.

Durch das Treffen mit der Krypto-Community haben sich neue Allianzen geschmiedet. Trump plant unter anderem ein Kryptogesetz mit dem Geschäftsführer von Bitcoin Magazine, die Lösung des Schuldenproblems mit BTC, ein Recht auf Selbstverwahrung und eine Verhinderung von CBDC.

Jetzt neuen PolitFi-Coin entdecken!

Bereits zuvor hat sich die größere Beliebtheit von Donald Trump in der Krypto-Community bemerkbar gemacht. Denn während 45 % der Amerikaner für Trump sind, waren es bei den Kryptoinvestoren mit 48 % sogar 3 % mehr. Biden erzielt hingegen 42 % unter der breiten Bevölkerung und mit 39 % unter Kryptofans 3 % weniger.

Dies Verhältnis dürfte sich aufgrund der letzten Bemühungen sogar noch einmal intensiviert haben. Zudem ist Trump für seine kontroversen Kommentare und Schlagzeilen berühmt geworden, welche das Wahlkampfthema weiter aufleben lassen. Von solchen Äußerungen und Tweets profitieren wiederum PolitFi-Token wie Sealana.

Dabei positioniert er sich in zwei der während der vergangenen Tage am stärksten gestiegenen Memecoin-Sektoren: den PolitFi- und den Parodie-Token. Als eine Art Narr mit South-Park-Humor nimmt der patriotische Sealana eine wichtige Rolle im Reich der Memecoins ein, welche für lustige Selbstreflexionen und ein besseres Miteinander sorgen kann.

Jetzt in Sealana investieren!

Vermeidet Mechanismen, die einen Preisdruck auslösen

Schon bei seinem Vorverkauf ist das Team von Sealana strategisch vorgegangen. Denn es wurde ein lineares Preismodell gewählt, bei dem alle Investoren des Presales denselben Preis in Höhe von 0,022 USD erhalten haben.

Daher wurden nicht die Loyalität und das Vertrauen der ersten Investoren belohnt. Stattdessen bekommen alle Anleger dasselbe Steigerungspotenzial am ersten Listungstag, sodass ein besonders faires Umfeld für Memecoin-Trader geschaffen wurde.

Aufgrund der fehlenden Renditeanreize sind weniger Investoren in das Projekt eingestiegen, da sie nicht schon vor der ersten Listung bedeutende Gewinne erzielen konnten. Dies ist auch der Grund, warum die Finanzierungssumme etwas niedriger als bei anderen Memecoin-Presales ausgefallen ist.

Dennoch sind damit auch positive Aspekte verbunden. Schließlich wird auf diese Weise der Verkaufsdruck am ersten Listungstag genommen, da die Vorverkaufsinvestoren noch keine Gewinne erzielt haben. Somit wird die Gefahr von Kursverlusten aufgrund von schnellen Gewinnmitnahmen eliminiert.

Daher könnte der Coin im Vergleich zu vielen anderen Memecoins aus Vorverkäufen sogar stärker am ersten Listungstag und in der Zeit darüber hinaus steigen. Ebenso ist damit eine niedrigere Bewertung denkbar, die ein größeres Steigerungspotenzial bietet als bei größeren Memecoins.

Jetzt neuen KI-Memecoin entdecken!

Bullisches Marktumfeld des Kryptomarktes

Einer der wichtigsten Faktoren, welcher für einen höheren Sealana-Kurs spricht, ist das bullische Marktumfeld des Kryptomarktes. Dies ist auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen, die nun praktisch alle Kryptoexperten von steigenden Preisen ausgehen lässt.

Zu ihnen zählt die Angebotsverknappung durch das Bitcoin Halving am 20. April. Dies reduzierte die Anzahl täglich neu geschürfter BTC von 900 auf 450. Historisch betrachtet sind der BTC-Kurs und mit ihm die anderen Kryptowährungen in den 12 Folgemonaten gestiegen, wobei es die bullischste Phase des Vierjahreszyklus ist.

Ebenso hat die Nachfrage zugenommen, womit zwei der wichtigsten Kurstreiber erfüllt sind. Zurückzuführen ist die auf die Genehmigung der ETFs für Bitcoin und Ethereum, obwohl letzteres sogar als Wertpapier eingestuft werden könnte. Somit stellt es einen Präzedenzfall dar, sodass auch für viele weitere Coins ETFs erwartet werden.

Zudem waren die Krypto-ETFs so begehrt, dass sie 26 % der Mittelzuflüsse von BlackRock und 56 % der von Fidelity ausgemacht haben. Dabei haben sie in wenigen Monaten so viel Kapital erzielt, wie die Gold-ETFs erst Jahre nach erreicht haben.

Jetzt neusten Base-Memecoin entdecken!

https://x.com/EricBalchunas/status/1797647979232567805

Während etabliertere und höher bewertete Kryptowährungen wie Bitcoin immer langsamer steigen, bieten neue und preiswertere Coins ein größeres Steigerungspotenzial. Da es sich bei den Memecoins um den volatilsten Kryptosektor handelt, legt dieser während eines Bullenmarktes besonders stark zu.

Daher erreichte auch laut den Angaben von Dune das DEX-Handelsvolumen der Memecoins in diesem Jahr zeitweise 47 % und ist immer noch der gefragteste Sektor. Zudem bestätigte die Analyse von CoinGecko, dass sie mit durchschnittlich 1.313 % und 4,6-mal höheren Kursgewinnen alle anderen Kryptosektoren in Q1 übertroffen haben.

Einige Kryptoanalysten wie Michaël van de Poppe haben sogar zuletzt alle ihre Bitcoins verkauft, um im Bullenmarkt in rentablere Kryptowährungen zu wechseln. In einem riskanteren Marktumfeld will er hingegen wieder zurücktauschen. Zumindest eine Diversifikation in ein paar volatilere Coins wie Sealana kann die Rendite bedeutend aufbessern, denn mit Memecoins wie Dogwifhat wäre man zu Beginn mit weniger als 1 USD zum Millionär geworden.

Jetzt neuen GameFi-Memecoin entdecken!

Vorverkauf von Sealana wird in Kürze abgeschlossen

Nachdem der Presale von Sealana sein Finanzierungsziel von 3 Mio. USD erreicht hat, haben Interessierte nun nur noch bis zum 25. Juni Zeit um 18:00 Uhr UTC Zeit, um sich den Coin im Vorverkauf zu sichern. Somit bleiben nur noch 19 Tage Zeit, um die $SEAL-Token vor der ersten Listung zu kaufen.

Sobald der Vorverkauf abgeschlossen wurde, erfolgt ein paar Tage später der AirDrop der Coins. Dann wird der Token auch erstmalig an einer Kryptobörse eingeführt. Allerdings gibt es bisher noch kein genaues Datum, weshalb es ratsam ist, dem Projekt auf seinem X-Profil und Telegram-Kanal zu folgen. Somit muss man nicht riskieren, dass man zu spät davon erfährt.

Es gab schon einige faszinierende Coins in diesem Sektor, zu den unter anderem MAGA (TRUMP) mit einem Kursplus seit August von bis zu 33.734.135 % und Trog mit 332.863 % in nur fünf Tagen gehören.

Sealana bietet mit seinem innovativen Konzept beste Chancen, um sich ähnlich wie die beiden oder MAGA Hat, America, Super Trump, MAGA VP, BABAYTRUMP und die vielen anderen zu entwickeln.

Jetzt in Sealana investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.