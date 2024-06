LONDON, June 06, 2024hat die neue Vorsitzende des Verbandes bekanntgegeben.



AMEC, der weltweit größte Fachverband für Medieninformationen und -einblicke, gab bekannt, dass Raina Lazarova, Mitbegründerin von Ruepoint , einer weltweit tätigen Organisation für Medieninformationen, die Position für eine Amtszeit von zwei Jahren ab Juni 2024 übernehmen wird. Als Vorsitzende wird Raina Lazarova die Leitung des Verwaltungsrats von AMEC bei der Erfüllung der Mission anführen, bewährte Praktiken in den Bereichen Kommunikationsmessung und -evaluierung, Forschung, Analyse, Evaluierung sowie Daten und Erkenntnisse in einer sich schnell verändernden Kommunikationslandschaft zu definieren, zu fördern und voranzutreiben.

Die offizielle Übergabe erfolgte auf dem globalen Gipfel 2024 von AMEC zum Thema Messung , der vom 21. bis 23. Mai in Sofia stattfand und an dem über 200 Personen teilnahmen, darunter Kommunikatoren, PR-Fachleute, Akademiker und Vertreter der Forschungs- und Analysebranche.

Der scheidende Vorsitzende Aseem Sood, CEO, Impact Research and Measurement Pvt , dazu: "Nach einer erfolgreichen zweijährigen Amtszeit als AMEC-Vorsitzender freue ich mich, die Leitung an Raina Lazarova zu übergeben. Ihre Visionen und innovativen Ideen machen sie zur idealen Person, um AMEC in das nächste Kapitel von Wachstum und Erfolg zu führen. Ich bin zuversichtlich, dass AMEC unter ihrer Führung weiter gedeihen und noch größere Erfolge erzielen wird. Auf der jüngsten Vorstandssitzung in Sofia hat sich der Verwaltungsrat von AMEC beraten und die wichtigsten Schwerpunkte sowie den strategischen Plan für die kommenden zwei Jahre festgelegt. Ich werde weiterhin als engagiertes Mitglied des Verwaltungsrats von AMEC fungieren und mich dabei insbesondere auf die Entwicklung eines Redaktionskalenders in Sachen Vordenkerschaft für den Verwaltungsrat konzentrieren."

Die neu gewählte Vorsitzende Raina Lazarova dazu: "Es ist eine große Ehre, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats von AMEC gewählt worden zu sein. Als führendes Branchengremium werden wir weiterhin die Vorteile der Kommunikationsmessung und -evaluierung fördern und gleichzeitig unseren Mitgliedern sowie der gesamten Kommunikationsbranche einen Mehrwert bieten. Das Aufkommen der generativen KI bedeutet, dass wir uns in einer sehr interessanten Zeit für den Kommunikationssektor befinden, und AMEC als Fachverband erkennt seine Rolle als Vordenker und Unterstützer der Branche bei der Nutzung neuer Technologien an."

Johna Burke, CEO von AMEC, fügte hinzu: "Wir führen jedes Jahr internationale Verwaltungsratswahlen durch, die sicherstellen, dass die Mitglieder engagiert und vertreten sind, wenn wir uns mit den komplexen und wichtigen Initiativen der Branche befassen. Nur alle zwei Jahre führen wir eine besondere Wahl für die Funktion des oder der Vorsitzenden durch. Während dieses Übergangs würdigen wir die Führungsqualitäten von Aseem Sood und seine Beiträge als Vorsitzender und heißen Raina Lazarova willkommen, die sich für die AMEC-Gemeinschaft einsetzt. Raina arbeitet bereits an Kooperationen, die es den AMEC-Mitgliedern ermöglichen, in den nächsten zwei Jahren als Kollektiv durch Bekanntes und Unbekanntes zu navigieren, um voneinander zu lernen und von der globalen Erfahrung des breitesten Ökosystems in der Branche für Medieninformationen zu profitieren."

AMEC repräsentiert eine globale Mitgliedergemeinschaft von über 200 Organisationen, darunter Medienbeobachtungs- und -analyseunternehmen, PR- und Kommunikationsagenturen, Markeninhaber und Marktforschungsunternehmen. Der Verband hat Niederlassungen auf vier Kontinenten - EMEA, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika.

AMEC ist bestrebt, die globale Kommunikationsbranche mit kostenlosen Bildungsressourcen und Best-Practice-Anleitungen für die Planung, Messung und Bewertung von Leistungen zu unterstützen, um Standards zu erhöhen und den Wert von PR und Kommunikation weltweit zu fördern.

AMEC ist die Gründungsorganisation der weitreichend akzeptierten, angenommenen und angewandten Best-Practice-Ressourcen, einschließlich der Barcelona-Grundsätze .

Weitere Informationen über AMEC finden Sie unter https://amecorg.com .

