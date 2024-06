NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Remy Cointreau nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Da die weitere Geschäftsentwicklung schwer prognostizierbar sei und der Start ins neue Geschäftsjahr schwach aussehe, habe sie ihre Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2024/25 gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 13:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 13:52 / BST





ISIN: FR0000130395

