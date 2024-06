Das Wichtigste in Kürze:

Grid Dynamics und ASICS Digital sind die Gewinner der 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) in der Kategorie "Most Innovative Project".

Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die gemeinsamen Bemühungen von Grid Dynamics und ASICS Digital bei der Überholung einer veralteten Content-Einrichtung ein Beweis für außergewöhnliche Führungsqualitäten und Fachwissen im Bereich des digitalen Content-Managements.

Dieses innovative Projekt wurde innerhalb eines engen Zeitrahmens durchgeführt und beinhaltete bedeutende technologische Fortschritte. Das Ergebnis war ein agiles Content-Setup, das während des Black Friday einwandfrei funktionierte und die Effektivität von Grid Dynamics bei der digitalen Transformation unterstreicht.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittliche Analytik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Contentstack Experience Awards (CXA) 2024 als innovativstes Projekt ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung würdigt die gemeinsamen Anstrengungen von Grid Dynamics und ASICS Digital bei der Überholung eines veralteten Inhaltssystems, was eine bedeutende Leistung im Bereich des digitalen Inhaltsmanagements darstellt.

Unsere Partnerschaft mit ASICS Digital konzentrierte sich auf die Durchführung einer umfassenden Überarbeitung der Inhalte innerhalb eines aggressiven Zeitrahmens von fünf Monaten. Grid Dynamics fungierte als Technologieberater und war federführend bei der Neugestaltung der Inhaltstypen, der Erstellung einer optimalen Stack-Dekompositionsarchitektur, der Nutzung von Contentstack Automate zur Implementierung von Integrationen und Automatisierungen und der Gestaltung von durchgängigen CI/CD-Abläufen. Zu den bemerkenswerten Lösungen, die im Rahmen dieses Projekts geliefert wurden, gehören 13 benutzerdefinierte Erweiterungen für SEO, die Verbreitung von Inhalten in 32 Sprachen und die Lokalisierung von CTA-Labels. Das Ergebnis dieser ehrgeizigen Initiative ist ein flexibles Content-Setup, das es globalen und regionalen Teams ermöglicht, digitale Erlebnisse mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Effizienz zu erstellen. Diese innovative Lösung stellte ihre Robustheit und Effektivität unter Beweis, indem sie beim ultimativen Stresstest, dem Black Friday, einwandfrei funktionierte.

"Grid Dynamics hat bei der ersten Composable-Initiative unseres Unternehmens eine entscheidende Rolle gespielt, als wir unser zuvor monolithisches Content Management mit Contentstack auf eine Headless-Lösung umgestellt haben. Das Grid-Team bot Produkt- und Fachwissen von der Entwicklung bis zur Lieferung. Sie haben dazu beigetragen, die Effizienz und Qualität zu steigern, indem sie die Bedürfnisse der Stakeholder konsequent verstanden und vorweggenommen haben und die Anforderungen und die Dokumentation erfüllt haben. Sie haben sich mit der Plattform für ASICS eingesetzt und mit einem kleinen internen Team und einem zusätzlichen SI-Partner einfach und natürlich integriert. Ihre Partnerschaft war nicht nur entscheidend, sondern auch positiv, angenehm und oft einfach lustig", sagte Katie Muldoon Johnson, Sr. Product Manager, ASICS Digital.

"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung bei den Contentstack Experience Awards zu erhalten. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für den Geist der Co-Innovation, der bei Grid Dynamics gefördert wird", sagte Igal Shmulevich, Senior Delivery Manager bei Grid Dynamics. "Der Erfolg dieses Projekts unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die digitale Transformation und den Geschäftswert für unsere Kunden vorantreiben."

Die Gewinner der Contentstack Experience Awards wurden auf der ContentCon2024, der jährlichen Kundenkonferenz von Contentstack in Austin, TX, bekannt gegeben. Die Veranstaltung brachte Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich der Verwaltung digitaler Inhalte zu feiern.

Das innovativste Projekt ist das jüngste Beispiel für die Innovationskraft und die technischen Spitzenleistungen von Grid Dynamics zur Unterstützung seiner GigaCube Wachstumsstrategie. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über die Angebote des Unternehmens für die digitale Transformation und die technischen Spitzenleistungen zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten. Durch die Verbindung von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die eine geschäftliche Transformation durchlaufen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Grid Dynamics ist unsere 8-jährige Erfahrung und Führungsrolle im Bereich der KI für Unternehmen, die durch fundiertes Fachwissen und laufende Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps sowie Kundenerfahrung unterstützt werden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen über unsere Branchenauszeichnungen, unsere Produktfähigkeiten und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich der Kunden und der Strategie von GigaCube.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die unsere Produktkapazitäten einschränken, der Nutzen unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

