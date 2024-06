Aufgepasst!: Silber: Das unterschätzte Edel- und Industriemetall lässt Aktienkurse explodieren!

Anzeige / Werbung

Silber, das glänzende Metall mit seiner Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, rückt immer mehr in den Fokus der Anleger. Kein Wunder, denn es zeichnet sich ein massives Defizit ab.

Silber zählt derzeit zu den attraktivsten Investitionsmöglichkeiten. Deshalb sollte jeder Rücksetzer zum Einstieg genutzt werden. Denn es gibt dafür gute Gründe! Silber hat eine lange Geschichte als wertvolles Gut in verschiedenen Branchen. Es ist nicht nur für Anleger oder die Schmuckindustrie von Bedeutung, sondern auch für den Kampf gegen den Klimawandel. Eine bedeutende Rolle spielt Silber vor allem in der Herstellung von Photovoltaikmodulen. Hier verschlingt die neue Generation der Module gleich die doppelte Menge wie ihre Vorgänger. Aber die Bedeutung des Edel- und Industriemetalls erstreckt sichsogar noch weit darüber hinaus, denn auch im Bereich KI und Elektronik sowie der boomenden Industrie für Lithium-Ionen-Batterien ist es unverzichtbar! Die Nachfrage nach Silber steigt eindeutig stätig weiter, während das Angebot stagniert oder gar in den kommenden Jahren sich rückläufig entwickeln wird.

In den letzten Wochen und Monaten ist neben dem Gold- auch der Silberpreis kräftig gestiegen. Die jüngste Korrektur bietet Investoren noch einmal ein günstige Einstiegsgelegenheit, da die vorangegangenen Preissteigerungen lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was noch kommen wird. Denn auch Indien, ein bedeutender Markt für Silber, verzeichnete jüngst einen massiven Anstieg seiner Silberimporte. Silberist aber nicht nur ein Industriemetall, sondern auch ein Währungsmetall, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit immer mehr an Attraktivität gewinnt.

Für Anleger bietet sich gerade wieder eine hervorragende Einstiegs-Chance, durch den jüngsten Rücksetzer. Investitionen in Unternehmen, die über große Silberreserven verfügen, sollten sich als noch deutlich lukrativer erweisen als Investitionen in das Metall selbst. Die Zeit ist reif, das Potenzial von Silber zu erkennen. Als Anleger sollten Sie die Zeichen der Zeit lesen und sich rechtzeitig positionieren, in TOP-Produzenten wie Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA). Denn solche Investitionen sollten schon bald zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines ausgewogenen Anlageportfolios werden.

Fortuna Silver Mines - Das TOP-Investment im "anrollenden" Bullenmarkt!

Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) sollte unserer Meinung nach erste Wahl sein sein, bei einem Silberinvestment. Mit fünf schon operativen Minen in Argentinien, und der Elfenbeinküste, sowie einer sechsten in der "Ramp up'-Phase ist Fortuna Silver Mines ein global aktiver Player in der Edelmetallbranche.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Diese Minen tragen neben der Silber-, Goldproduktion auch zu signifikanten Blei- und Zinkproduktionen bei was diese Firma zu einem bedeutenden Akteur in der Bergbauindustrie macht.

Erfolgs-Story wird durch Zahlen belegt!

Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) meldete jüngst seine Produktions- und Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024, die es wieder mächtig in sich hatten! Obwohl im Firmennamen Silber steht, fördert das Unternehmen wie bereits erwähnt auch Gold, Blei und Zink. Im Rahmen der Q1-Zahlen wurden 112.543 Unzen Goldäquivalent ausgewiesen, was einem Zuwachs von +20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Verteilt hat sich die Produktion hauptsächlich auf die Primär-Metalle Silber, mit rund 1,1 Millionen Unzen, und Gold, mit 89.678 Unzen.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn wurde im ersten Quartal mit 26,7 Mio. USD oder 0,09 US-Dollar pro Aktie ausgewiesen, bei einem erwirtschafteten Cashflow von 84,3 Mio. USD aus dem operativen Geschäft. Der Cashflow aus dem laufenden Betrieb lag bei 12,1 Mio. USD, was die Liquidität auf 212,7 Mio. USD ansteigen ließ.

Bei einer solch finanziell komfortablen Lage ist es natürlich leicht seine Verbindlichkeiten zu verringern. Und das macht Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) schon seit längerem. Mit weiteren Zahlungen in Höhe von 40 Mio. USD im dritten Quartal und weiteren 41 Mio. USD im vierten Quartal 2023, gefolgt von einer weiteren 40 Mio. USD Zahlung im ersten Quartal 2024, hat dieses Vorzeigeunternehmen seine Verbindlichkeiten mittlerweile drastisch verringert.

Im Gesamtjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 842 Mio. USD, ein EBITDA von 335 Mio. USD und einen freien Cashflow von 153 Mio. USD. Der bereinigte Nettogewinn lag bei rund 65 Mio. USD. Diese beeindruckenden Finanzergebnisse spiegeln die Effizienz und Rentabilität der Geschäftstätigkeit von Fortuna Silver Mines wider.

Finanzielle Power ermöglicht Aktienrückkäufe und Rückkauf von Royalties!

Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) hat zudem sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen und allein im letzten Quartal 1.030.375 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 3,42 USD pro Aktie zurückgekauft, also im Wert von etwa 3,52 Mio. USD. Darüber hinaus hat die Firma einen Teil der Royalties für das "Séguéla'-Projekt von Franco Nevada zurückgekauft, was die Wirtschaftlichkeit dieses ohnehin schon vielversprechenden Projekts nochmals deutlich verbessert.

Fortuna Silver Mines: Fünf Minen für starken "Output'!

Die "Séguéla'-Mine , die Mine in der "Ramp up'-Phase, an der Elfenbeinküste besteht aus den Lagerstätten "Antenna', "Koula', "Agouti', "Boulder', "Ancien' und "Sunbird', die im Tagebau abgebaut werden. "Séguéla' verfügt über überzeugende wirtschaftliche Rahmenbedingungen und schon jetzt über Reserven, die für eine Lebensdauer der Mine von acht Jahren reichen. In den ersten sechs Jahren sollen durchschnittlich 133.000 Unzen Gold pro Jahr produziert werden. Bereits im vergangenen Jahr (2023) produzierte "Séguéla' bereits 78.617 Unzen Gold.

Die Inbetriebnahme der "Séguéla'-Mine stellt für Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) einen bedeutenden Meilenstein dar. Mit der erfolgreichen Aufnahme der Produktion hat das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, strategische Ziele effizient zu erreichen und gleichzeitig erhebliche Cashflows zu generieren.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Nach dem ersten Gold-Guss im Mai 2023 lag die Verarbeitungskapazität der "Séguéla'-Mine bereits um fast 30 % über dem Plan. Diese überdurchschnittliche Leistung deutet eine robuste operative Effizienz und ein starkes Fundament für zukünftiges Wachstum an.

Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung behalten oberste Prio!

Neben der soliden Produktionsleistung konnte Fortuna Silver Mines auch bei den Kosten punkten. Die konsolidierten Cashkosten pro Verkaufter Unze Goldäquivalent lagen nämlich bei 879,- USD. Auch die konsolidierten "All-in-Sustaining'-Cashkosten ("AISC') pro verkaufter Goldäquivalent-Unze konnten auf 1.495,- USD gesenkt werden, gegenüber noch 1.550,- USD im Vorjahresquartal. Auch zukünftig arbeitet das Unternehmen weiter daran, die Produktionskosten noch tiefer zu kriegen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verlängerung der Lebensdauer der Minenreserven. Und dazu haben die Minen wie "Lindero' in Argentinien, mit über einem Jahrzehnt an Reserven, und "Séguéla' an der Elfenbeinküste ganze Arbeit geleistet.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Natürlich ist Wachstum enorm wichtig, aber nicht um jeden Preis. Wenn Wachstum dann bitte auch im Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA)-Style. Denn hier basiert das Wachstum auf Qualitäts-Assets mit guten Margen.

Zusätzlich zu den in Betrieb befindlichen Minen verfügt Fortuna Silver Mines über ein umfangreiches Explorationsportfolio mit mehreren Explorationsprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in ganz Lateinamerika. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produktion und -reserven im Laufe der Zeit weiter zu steigern.

Zwei kraftvolle Hebel für weiteres Wachstum - "Séguéla' und "Diamba Sud'!

Aber nicht nur mit der "Séguéla'-Mine positioniert sich Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) weiter in Sachen strategische Akquisition und Wachstum. Einen weiteren Wachstumsschritt unternahm die Firma mit der Akquisition des vielversprechenden "Diamba Sud'-Projekts, die sechste Mine, die aufgebaut wird.

Hier, im Senegal, sollen im laufenden Jahr rund 40 Mio. USD in die Exploration investiert werden, um das Potenzial weiter auszuschöpfen. Diese Investition soll mehr als 200.000 Bohrmeter finanzieren und die Grundlage für die Erschließung neuer Lagerstätten bilden.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Bei "Séguéla' führten die Explorations-Arbeiten zur Entdeckung neuer Lagerstätten, wie etwa "Kingfisher'. Diese Lagerstätten haben definitiv das Potenzial, die Ressourcenbasis signifikant zu vergrößern. Ebenso verspricht das "Diamba Sud'-Projekt, durch die Akquisition von Chesser Resources und die anschließenden intensiven Bohraktivitäten, ein wichtiger Wachstumstreiber zu werden.

Die "Yesi'-Ader - DER Gamechanger für die "San Jose'-Mine!?

Die "San Jose'-Mine in Mexiko, ein langjähriger Eckpfeiler im Portfolio von Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA), steht eigentlich kurz vor dem Ende ihrer Reserven, wobei allerdings die jüngste Entdeckung das Blatt noch wenden könnte. In 2023 produzierte die Mine 4,7 Millionen Unzen Silber und 28.559 Unzen Gold.

Die neu identifizierte hochgradige Ader liegt sogar nahe der bestehenden Mineninfrastruktur, was ihre Entwicklung deutlich vereinfacht. Besonders vorteilhaft ist, dass für diesen Bereich keine neuen Genehmigungen erforderlich sind und der Zugang sowohl von der Oberfläche als auch unterirdisch leicht möglich ist.

Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms sind mehr als vielversprechend, mit Bohrabschnitten von 1 kg Silber über 8 m! Diese hohen Grade über lange Distanzen wecken berechtigte Hoffnungen auf ein noch längeres Minenleben. Auch wenn es noch weitere Arbeit bedarf, um diese Entdeckung in eine hochgradige Ressource umzuwandeln, die in die Lebensdauerplanung der Mine integriert werden kann, stehen die Zeichen auf ein längeres Minenleben sehr gut.

Gründe für Unterbewertung zählen nicht mehr!

Meistens gibt es Gründe für die Unterbewertung eines Unternehmens. Im Fall von Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) waren es bestimmt die offenbar nur noch kurze Lebensdauer der "San Jose'-Mine sowie der Schritt nach Westafrika im Jahr 2021. Diese Argumente werden aber zunehmend entkräftet, da es wahrscheinlich auf "San Jose' noch weitergeht und Fortuna Silver bewiesen hat, dass man die Mine in Westafrika termingerecht und budgetkonform ohne Probleme abgeschlossen hat.

Quelle: Fortuna Silver Mines

Diese kontrazyklischen Maßnahmen zahlen sich nun aus, da das Unternehmen nun eine Neubewertung erfährt.

Konsolidierung als mittelgroßer Produzent!

Das mittelfristige Ziel von Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) ist es, sich als mittelgroßer Produzent mit unterdurchschnittlichen Produktionskosten zu etablieren. Zunächst strebt man eine jährliche Produktion von etwa einer halben Millionen Unzen an, zu niedrigen Produktionskosten und Minenleben von bis zu zehn Jahren.

Fazit: Aktie ist schon gut gelaufen, bietet aber noch immer massiv Potenzial!

Auch wenn sich der Aktienkurs von seinem Tief schon gut erholt hat, sollten die eigentlichen Gewinne aber erst noch kommen. Denn Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) legt großen Wert auf eine solide Bilanz und stärkt diese massiv. Zusätzliche Kurstreiber sind der Schuldenabbau, das Aktienrückkaufprogramm der eventuelle Weiterbetrieb der "San Jose'-Mine dank der "Yesi'-Ader sowie das Hochskalieren der "Séguéla'-Mine. Ebenso verspricht das "Diamba Sud'-Projekt, durch die Akquisition von Chesser Resources und die anschließende intensive Bohraktivität, ein wichtiger Wachstumstreiber zu werden.

Eine weitere Rekordproduktion der "Séguéla'-Mine wird den Cashflow deutlich antreiben. Weiteren guten Newsflow erwarten wir durch die in Summe rund 41 Mio. US-Dollar großen Explorationsprogramme, die womöglich neue Vorkommen zutage fördern. Um auch weiterhin zu wachsen, könnte und Fortuna Silver auch noch mit der ein oder anderen Akquisition überraschen!

Und genau aus diesen ganzen Gründen halten wir den Zeitpunkt für günstig, um in diesen Silberbullenmarkt über Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA) einzusteigen, der gerade erst anfängt, an Fahrt zu gewinnen.

Quellen: Fortuna Silver Mines, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Fortuna Silver Mines, Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA3499151080,XD0002747026,XD0002746952