Five9 Workforce Engagement Management (WEM) wurde ausgewählt, weil es Unternehmen ermöglicht, die Leistung ihrer Agenten zu optimieren, die Effizienz zu steigern und überragende Kundenerlebnisse bereitzustellen

Wie Five9 (NASDAQ: FIVN), der Anbieter der Intelligent CX Platform, heute mitteilte, wurde seine Lösung Workforce Engagement Management (WEM) bei den Customer Contact Week (CCW) Excellence Awards 2024 in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, als "Workforce Innovation of the Year" gewürdigt. Mit den Customer Contact Week (CCW) Excellence Awards werden die innovativsten Unternehmen und erfolgreichsten Führungskräfte für ihre herausragenden Beiträge zur Kundenkontakt-Branche ausgezeichnet.

Five9 Workforce Engagement Management (WEM) konnte sich gegen sieben weitere Finalisten durchsetzen, da die Lösung umfassende Workforce-Management- und Qualitätsmanagement-Daten mit den gängigsten CRM-Systemen (darunter Oracle Service Cloud, Salesforce, ServiceNow und Zendesk) auf einer einzigen Plattform integriert. Die erweiterten Analysefunktionen liefern umsetzbare Erkenntnisse und helfen Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um Abläufe zu rationalisieren, die Leistung von Agenten zu optimieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu steigern, indem sie durchweg überragende Erlebnisse bieten.

"Heutige Verbraucher erwarten personalisierte Erlebnisse an allen Touchpoints. Um die wachsenden Anforderungen zu erfüllen, müssen Unternehmen ihre CX-Strategie zukunftssicher machen und Echtzeittechnologien einsetzen, um Betriebsabläufe zu optimieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und letztlich das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern", erklärt Niki Hall, CMO bei Five9. "Diese Anerkennung bestärkt Five9 in seinem Engagement, CX auf die nächste Ebene zu führen und sinnvolle Innovationen für unsere Kunden voranzutreiben."

Aus Anlass der Customer Contact Week (CCW) in dieser Woche gab Five9 den nächsten Schritt seiner Kooperation mit Salesforce bekannt, in deren Mittelpunkt die Entwicklung gemeinsamer KI-gestützter Lösungen zur Verbesserung von Kundenerlebnissen (CX) im Contact Center steht. Die neueste Version von Five9 for Service Cloud Voice with Partner Telephony kombiniert Salesforce Einstein mit den KI-Lösungen von Five9, um Agenten bei der Bearbeitung von Kundenanfragen zu helfen, dem Contact Center Management einen verbesserten Überblick über den Betriebsstatus zu verschaffen und Kundenlösungen bereitzustellen, die die Erwartungen übertreffen. Näheres dazu finden Sie hier.

