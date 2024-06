INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Verkauf

Investis Gruppe verkauft gesamtes Real Estate Services Segment



07.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Fokussierung auf direkte Immobilienanlagen

Fokussierung auf direkte Immobilienanlagen

Verkaufserlös wird für Immobilienkäufe eingesetzt Investis hat gestern Abend einen Vertrag zum Verkauf des gesamten Geschäftsbereichs Real Estate Services an die PHM Group Oy, eine Tochtergesellschaft der finnischen PHM Group Holidng Oy, unterzeichnet. Der Unternehmenswert beläuft sich auf CHF 240 Mio. Der Vollzug der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe, kommentiert: «Der Verkauf aller Real Estate Services Gesellschaften der Investis Gruppe stellt eine hervorragende Weiterentwicklung für diesen Geschäftsbereich dar. Die PHM Group ist ein erfahrener paneuropäischer Immobiliendienstleister, der bereits in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland aktiv ist. Investis wird sich nun auf den weiteren Ausbau ihres erstklassigen Immobilienportfolios konzentrieren.» Der operative Betrieb aller Tochtergesellschaften des Segments Real Estate Services wird nahtlos weitergeführt. «Wir freuen uns sehr, mit den Immobiliendienstleistungsunternehmen der Investis-Gruppe in diesen neuen Markt einzutreten. Die Unternehmenskultur der übernommenen Gesellschaften ist jener von PHM sehr ähnlich: Wir agieren kundennah mit der Stärke lokaler Unternehmen und Marken. Die Transaktion macht uns zu einem der Marktführer in der Schweiz und verschafft uns darüber hinaus eine ausgezeichnete Grundlage für die Durchführung weiterer Akquisitionen im lokalen Markt», sagt Ville Rantala, Group CEO der PHM Group. Mit dem Verkauf übernimmt Investis eine Minderheitsbeteiligung an der PHM Group TopCo Oy in Höhe von CHF 50 Mio. Zudem wird Stéphane Bonvin zur Wahl in den Verwaltungsrat der PHM-Gruppe vorgeschlagen. Als profunder Kenner der Schweizer Immobilienszene wird er die Entwicklung der Schweizer Tochtergesellschaften von PHM auf dem heimischen Markt weiter unterstützen. Investis konzentriert sich künftig auf den Ausbau des Immobilienportfolios. Kaufverträge über CHF 201 Mio. mit einem Sollmietertrag von CHF 12.5 Mio. wurden bereits unterzeichnet. Der Vollzug dieser Immobilienkäufe ist für die kommenden Wochen vorgesehen. Durch den Verkauf des Real Estate Service Segments wird sich das Eigenkapital deutlich erhöhen. Auch nach den Immobilienkäufen dürfte der LTV (Loan-to-value) leicht unter dem Wert von 26% per 31.12.2023 liegen.

