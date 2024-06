Das Audiomodul Gemini 2.0 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Anforderungen an True-Wireless-Stereo-Kopfhörer (TWS-Kopfhörer) und In-Ear-Monitore (IEMs) noch zu übertreffen. Es wurde in Zusammenarbeit von USound und Luxshare-ICT entwickelt und ist ab sofort auf dem Markt erhältlich.

USound, der weltweit führende Anbieter von MEMS-Lautsprechern, meldete heute die Verfügbarkeit eines neuen Doppel-Lautsprecher-Audiomoduls, das in Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Entwickler und Hersteller Luxshare-ICT entwickelt wurde. Im Jahr 2022 hatten die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer neuen Audio-Lösung bekannt gegeben, die alle Kriterien für kabellose Kopfhörer (TWS) erfüllen sollte. Die Entwicklung ist nun abgeschlossen, und das Doppel-Lautsprecher-Audiomodul Gemini 2.0 UAM-C1102 ist ab sofort erhältlich.

USound Luxshare's Gemini 2.0 is now available on the market. (Photo: Business Wire)