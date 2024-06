DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KONJUNKTUR - Das Handelsblatt Research Institute (HRI) hat seine Konjunkturwartungen für das laufende Jahr bestätigt und für 2025 nur geringfügig nach oben revidiert. Ungeachtet des leichten Wachstums im zurückliegenden ersten Quartal erwarten die HRI-Ökonomen, dass die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr 2024 um 0,2 Prozent sinken wird. Für 2025 wird 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet. "Teure Energie, hohe Steuern, Fachkräftemangel, ausgeuferte Bürokratie, politische Unsicherheit sowie zunehmender Protektionismus treffen die lange Zeit erfolgsverwöhnte deutsche Volkswirtschaft mit voller Wucht", sagte Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. (Handelsblatt)

GLYPHOSAT - Zwischen Bund und Ländern bahnt sich ein neuer Konflikt um Glyphosat an. Grund sind die Empfehlungen des Bundesrats-Agrarausschusses, Beschränkungen in Wasserschutzgebieten und der Umgebung von Heilquellen wegfallen zu lassen. Dagegen gebe es "schwerwiegende Bedenken", warnt Agrar-Staatssekretärin Silvia Bender in einem Schreiben. Derzeit ist Glyphosat in Deutschland auf Basis einer Eilverordnung zugelassen, die Ende Juni ausläuft. Sollten die Länder bis dahin einer neuen Pflanzenschutzverordnung nicht zustimmen, gilt automatisch wieder ein Glyphosat-Verbot. (Süddeutsche Zeitung)

VERSICHERER - In der Debatte um eine Pflichtversicherung für Elementarschäden warnen die deutschen Versicherer davor, die französische Naturgefahren-Abgabe als Vorbild für eine deutsche Lösung zu nehmen. "Eine Eins-zu-eins-Übernahme des französischen Systems in Deutschland würde nicht weniger als einen vollständigen Paradigmenwechsel in der Versicherungslandschaft nach sich ziehen", sagte Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes GDV. Eine verpflichtende Lösung wird nicht von den 16 Bundesländern und dem Sachverständigenrat für Verbraucherfragen befürwortet. Aus Sicht der Versicherer ist aber noch nicht klar, wie eine Pflichtversicherung konkret aussehen könnte. (Handelsblatt)

