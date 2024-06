EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Lünendonk-Liste 2024: DATAGROUP zählt zum fünften Mal in Folge zu Deutschlands führenden IT-Serviceanbietern



07.06.2024 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 07. Juni 2024. Das Markforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder hat die aktuellen Lünendonk-Listen veröffentlicht. DATAGROUP ist auch in diesem Jahr unter den Top 10 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. DATAGROUP belegt den siebten Platz der Lünendonk-Liste "Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland". Die Liste wurde gemeinsam mit den ersten Ergebnissen der Lünendonk-Studie 2024 "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" veröffentlicht. "Wir sind stolz darauf, zum fünften Mal unter den Top 10 der Lünendonk-Liste zu sein und damit auch weiterhin zu den führenden IT-Dienstleistern in Deutschland zu gehören. Unser breites Angebot an IT-Services, die umfassende Expertise unserer Mitarbeitenden und die Zufriedenheit unserer Kunden machen uns stark und haben uns so weit gebracht.", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Die Studie analysiert stets die Entwicklungen, Trends und Fokusthemen des Marktes. Daraus geht hervor, dass es einen starken Investitionsanstieg vor allem in den Bereichen Data & Analytics sowie Cyber Security gab. Weiterhin liegt einer der Investitionsschwerpunkte im Bereich Cloud-Transformation. "Die Zukunftsthemen Cyber Security, Cloud und Künstliche Intelligenz sind bereits zentrale Bestandteile unserer strategischen Ausrichtung. Wir investieren strategisch in diese Bereiche, um wachstumsfähig zu bleiben und unseren Kunden auch weiterhin innovative Services und Lösungen anbieten zu können.", erklärt Andreas Baresel.

Über die Lünendonk-Listen und die Lünendonk-Studie Die neuen Lünendonk-Listen 2024 "Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" sowie "Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland" stehen ab sofort zum kostenfreien Download bereit unter www.luenendonk.de . Für die Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" wurden neben über 100 IT-Dienstleistern knapp 150 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt. IT-Dienstleister und deren Kunden erhalten dadurch wichtige Kennzahlen und umfassende Informationen für ihre Planung. Voraussichtlich ab Ende Juli 2024 steht die Studie kostenfrei unter www.luenendonk.de zur Verfügung.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt DATAGROUP SE

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



07.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com