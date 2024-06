News von Trading-Treff.de EZB-Rallye im DAX schnell abgebaut während die Wall Street auf die Arbeitsmarktdaten wartet. Neue Trading-Ideen am Freitag den 07.06.2024 DAX am EZB-Tag unentschlossen Nachdem sich Bandbreite des DAX seit rund 2 Wochen recht fest verankerte, sprachen wir zum Donnerstag über einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Er stellte sich in der Morgenanalyse vom 06.06.2024 wie folgt dar (Rückblick): Denn mit neuen Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...