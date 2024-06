Der DAX hat am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an Schwung verloren. Zuvor notierte er bereits mehr als ein Prozent im Plus, am Ende ging er mit einem Gewinn von 0,4 Prozent auf 18.652,67 Zählern aus dem Handel. Anleger vermissten insbesondere Hinweise auf zeitnahe weitere Lockerungen. Am heutigen Freitag dürfte der DAX zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 18.636 Punkten.Der Fokus ist nun auf die USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...