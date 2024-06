Nach einem schwachen Start in das Börsenjahr 2024 pendelt die Aktie der DHL Group nun schon seit mehreren Monaten in einer Seitwärtsrange. Nun dürfte es spannend werden, ob und wenn in welche Richtung dieser Trendkanal nun verlassen wird. Die Experten der Bank of America haben hier eine relativ klare Meinung. Ihrer Ansicht nach ist die Aktie der DHL Group derzeit unterbewertet. So hat Analystin Muneeba Kayani die DAX-Titel erneut mit "Buy" eingestuft und sieht das Kursziel unverändert bei 49 Euro. ...

