In letzter Zeit zeichnete sich ein Abwärtstrend bei Datadog-A-Aktien ab. Mit einem Kursverlust von 9,2% in der vergangenen Woche, könnte sich jedoch ein Umschwung abzeichnen. Das jüngste Handelsmuster in Form eines "Hammer" deutet darauf hin, dass die Bullen beginnen könnten, die Kontrolle über die Bären zurückzugewinnen und die Aktie Unterstützung findet. Dieses technische Signal, das häufig einen bevorstehenden Trendwechsel vermuten lässt, vereint sich mit positiven fundamentalen Indikatoren. Eine bemerkenswerte Einigkeit unter Wall-Street-Analysten hinsichtlich der Anhebung der Gewinnschätzungen könnte die Muschancen auf eine Trendwende für das Unternehmen, das sich auf Datenanalyse und Cloud-Monitoring spezialisiert hat, erhöhen.

Fundamental Starke Aussichten

Eine signifikante Anpassung der Konsensschätzungen [...]

Hier weiterlesen