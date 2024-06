Der DAX (WKN: 846900) hat im Verlauf des Donnerstags an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex legte zwar 70 Punkte zu und ging +0,38% höher mit 18.646 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich betrug das Plus aber mehr als +1%. Auf der Kaufliste ganz oben standen die Papiere von SAP und Commerzbank. Vonovia und Siemens Energy rutschten ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten höher in den Tag und stiegen knapp eine Stunde später auf ...

