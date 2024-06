The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2024ISIN NameUS89114QCA40 TORON.DOM.BK 19/24 MTNXS1733226747 CHEUNG KONG I.F.B. 17/24DE000NLB4S08 NORDLB 23/24DE000HLB79E1 LB.HESS.THR.CARRARA12A/22US00507UAH41 ALLERGAN FNDG 14/44DE000LB11975 LBBW STUFENZINS 19/24ES0413211816 BBVA SA 14/24DE000BRL9618 NORDLB IS. 15/24US24422ESP50 DEERE -JOHN- CAP. 2024XS1762729538 CITIGRP GL MK. 18/24 MTNXS1625975153 OTTO GCKG MTN 17/24US00206RGD89 AT + T 18/24 FLRXS2009011771 CAP.ONE FINL 19/24XS1028952312 BRAMBLES FIN. 14/24