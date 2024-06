Am Donnerstag vor Handelsbeginn meldete Nemetschek, dass man das US-Unternehmen GoCanvas erwerben werde, ein Software-Dienstleister im Bauwesen. Die Aktie stieg kräftig ... und steht jetzt an der Schwelle, in die Region des bisherigen Allzeithochs zurückzukehren.

