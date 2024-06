Das GameStop Fieber bricht wieder aus. Nach der Ankündigung eines anstehenden Livestreams auf YouTube am Freitag explodierte der GameStop-Handel und zwang die Börse zu Handelsunterbrechungen. Robinhood kauft Bitstamp für 200 Mio. US-Dollar. Der Neobroker baut sein Kryptoangebot in Europa aus. Gläubiger der Credit Suisse verklagen die Schweiz in New York. Die Kanzlei Quinn Emanuel, die bereits mehrere Staaten erfolgreich verklagte, wurde eingeschaltet.Die Stimmung im asiatischen Aktienhandel ist überwiegend negativ. Abgesehen vom KOSPI notieren alle ...

