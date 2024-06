EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Der Sommer steht vor der Tür - der perfekte Zeitpunkt, um einige Unternehmen aus der Reise- und Freizeitbranche genauer unter die Lupe zu nehmen. mwb markets freut sich, interessierte Investoren zur online Travel & Leisure Konferenz einzuladen. Es werden 8 spannende Unternehmen präsentieren und aufschlussreiche Einblicke in Ihre Geschäftsmodelle und aktuelle Entwicklungen geben. Details der Konferenz im Überblick: Thema: Travel & Leisure

Ort: Online

Datum: 11. Juni 2024

Uhrzeit: 10.00 -14.30 Uhr (MESZ)

Details der Konferenz im Überblick: Thema: Travel & Leisure

Ort: Online

Datum: 11. Juni 2024

Uhrzeit: 10.00 -14.30 Uhr (MESZ)

Anmeldungen über folgenden Anmeldelink: https://www.research-hub.de/events Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Programm 10:00 MHP Hotel, Dr. Jörg Frehse (CEO) 10:30 HomeToGo, Sebastian Grabert, CFA (Director IR & Corporate Finance) 11:00 Flughafen Wien, Bernd Maurer (Head of Capital Markets) 11:30 TUI, Adrian Bell (Senior IR Manager), Stefan Keese (IR Manager) 12:00 Mittagspause 12:30 Deutsche Lufthansa, Marc-Dominic Nettesheim (Head of IR), Cornelia Beier (Analyst & Investor Communication), Tim Müller (Analyst & Investor Communication) 13:00 Fraport, Florian Fuchs (Head of IR) 13:30 bet-at-home, Marco Falchetto (CEO) 14:00 Knaus Tabbert, Manuel TAVERNE (Head of IR) Zu mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland. Über mwb research: mwb research ist ein Provider von professionellen,

MiFID II-konformen Analysen mit einem Fokus auf Unternehmen aus der DACH-Region. Das Research zu über 100 Unternehmen kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. mwb research veranstaltet außerdem regelmäßig digitale Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern von börsennotierten Unternehmen.

Kontakt: mwb Wertpapierhandelsbank AG mwb research AG

Kai Jordan Thomas Wissler

Kleine Johannisstraße 4 Mittelweg 142

D-20457 Hamburg D-20148 Hamburg

Tel: +49 40-360995-20 Tel +49 40-309 293 52

E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com E-Mail: t.wissler@mwb-research.com











