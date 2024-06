DJ EUREX/Renten-Futures etwas leichter - US-Arbeitsmarktbericht im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur wenige Ticks leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Nach dem EZB-Zinsentscheid ist an den Märkten Ruhe eingekehrt, neue Impulse werden erst mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag erwartet. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 130,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,05 Prozent und das Tagestief bei 130,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.692 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 8 Ticks auf 130,66 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 4 Ticks auf 115,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2024 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.