OpenX Technologies, einer der Marktführer im Bereich der Omnichannel-Supply-Side-Plattformen, gab heute die internationale Expansion von TV by OpenX nach Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien und Großbritannien bekannt. Gleichzeitig verbessert OpenX das Angebot TV by OpenX in den USA, um eine zukunftssichere und differenzierte datengestützte Kuration für hochwertiges CTV bereitzustellen.

Globale Expansion

Die globale Expansion von TV by OpenX ist der erste Schritt hin zu einem transparenten, auktionsfähigen CTV in Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien und Großbritannien, der es Medienkäufern ermöglicht, auch in Zukunft die Zuschauer zu erreichen, die sich für CTV entscheiden.

TV by OpenX umfasst ausschließlich Broadcast-Qualität und Direktinventar. Es gibt also keine Wiederverkäufer, Werbenetzwerke, Kamin-Apps, Spiele, Mobile, UGC oder anderes unerwünschtes Inventar im Angebot. Dementsprechend steht Käufern direktes, hochwertiges und zielgerichtetes CTV-Inventar weltweiter Sendeanstalten und Verlage in großem Umfang zur Verfügung.

Durch den Zugriff auf Direktinventar bietet TV by OpenX eine verbesserte Transparenz und Kontrolle, während das Reporting auf Log-Ebene eine umfassende Transparenz bei Impressionen ermöglicht. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Medienkäufer ohne größeren manuellen Aufwand erstklassige Werbeerlebnisse liefern und Publisher ihr Inventar effizienter monetarisieren können. Seit der Markteinführung in den USA im November konnten TV by OpenX-Publisher einen Anstieg der monetarisierten Impressionen um 22 verbuchen. Das beweist, dass Medienkäufer auf die markensichere und hochwertige auktionsfähige Umgebung von TV by OpenX reagieren.

Mit dieser Expansion macht TV by OpenX einen wichtigen Schritt, um den Wert von Sender- und Verlagsinventar zu schützen und zugleich Transparenz, unkomplizierte Kaufprozesse und zusätzliche Reichweite für Käufer bereitzustellen.

Erweiterungen für den US-Markt

Nach der ersten Phase von TV by OpenX mit Fokus auf Transparenz verbindet dieser nächste Entwicklungsschritt des programmatischen TV-Medieneinkaufs eine zukunftssichere, datengestützte Kuration mit hochwertigem, transparentem und auktionsfähigem CTV in den USA.

Da Marken und Agenturen weiterhin in Scatter-Strategien investieren, um näher an der Kampagnenaktivierung zu kaufen, ermöglichen die Verbesserungen von TV by OpenX den Medienkäufern, den größten unabhängige Angebotsgraphen dafür zu nutzen, um Zielgruppen über CTV-Direktinventar zu erreichen. In dieser nächsten Phase von TV by OpenX erleichtern datengestützte, kontextabhängige, aufmerksamkeitsfördernde und nachhaltige Angebote die direkte Aktivierung kuratierter Zielgruppen in großem Maßstab.

Mit TV by OpenX haben US-Medienkäufer die Wahl unter den mehr als 250 Datenpartnern von OpenX, darunter Captify, Samba TV und TVision, um eine Zielgruppe über CTV-Inventar mithilfe des plattformübergreifenden Identitätsgraphen von OpenX zu erreichen. Auf diese Weise erhalten Medienkäufer die Möglichkeit, die Skalierung weiter zu erhöhen und die gewünschten Kampagnenergebnisse über ihren bevorzugten DSP zu optimieren. Zudem bietet TV by OpenX den politischen Werbetreibenden, ein hochwertiges Publikum über ein direktes Premiumangebot anzusprechen, indem sie die ACR-Zielgruppen von Samba TV nutzen.

"Wir freuen uns, auf dem Erfolg von TV by OpenX weiter aufzubauen sowohl im Hinblick auf die geografische Expansion als auch die Verbesserung des US-Angebots -, um Medienkäufern mehr datengestützte Kurationsoptionen anbieten zu können", so Matt Sattel, SVP of Buyer Development bei OpenX. "Diese und andere Innovationen helfen uns dabei, mit den besten CTV-Publishern zusammenzuarbeiten und den Medienkäufern überragende Ergebnisse zu liefern."

"Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit OpenX fortzusetzen, während das Unternehmen seine TV by OpenX-Initiative expandiert und Medienkäufern datengestützte Kurationsoptionen für CTV bereitstellt", erkärt Doug Cuesta, Senior Director, Client Strategy and Operations bei Captify. "Die Kombination aus einem transparenten Direktinventar und der einzigartigen Möglichkeit, IDs mit CTV-Geräten abzugleichen, bietet Käufern einen einzigartigen Mehrwert."

Über OpenX

OpenX ist eine unabhängige Omnichannel-Supply-Side-Plattform (SSP) und ein weltweiter Marktführer bei Supply-Side-Kuration, Transparenz und Nachhaltigkeit. Mit seinem zu 100 Cloud-basierten Tech-Stack ermöglicht OpenX Werbeschaltungen im CTV, in Apps, im mobilen Web sowie auf dem Desktop und bietet Publishern eine verbesserte Performance und dynamische, zukunftssichere Lösungen. OpenX blickt auf eine 17-jährige Erfolgsbilanz bei programmatischen Innovationen zurück und ist ein direkter und zuverlässiger Partner der weltweit größten Publisher, der mit mehr als 130.000 Premium-Publisher-Domains und über 100.000 Werbetreibenden zusammenarbeitet. Als Pionier im Bereich Nachhaltigkeit war OpenX das erste Adtech-Unternehmen, das als CarbonNeutral zertifiziert und dessen Erreichen der SBTi Netto-Null-Ziele von unabhängigen Organisationen bestätigt wurde. Weitere Informationen unter www.openx.com.

