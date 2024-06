Holzminden (ots) -Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron hat jetzt in einer Studie die höchste Platzierung bei der Auswertung von Kundenbewertungen im Bereich Wärme- und Kältetechnik erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit dem SZ-Institut."Kundenbewertungen sind für den Erfolg und die Entwicklung einer Marke wichtig. Sie zeigen uns nicht nur, wo Verbesserungen notwendig sind, sondern schaffen auch Vertrauen, Glaubwürdigkeit und langfristige Bindung bei der Wahl von Produkten und Dienstleistungen", sagt Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft. "Deswegen freuen wir uns sehr über die Auszeichnung der Analysegesellschaft und des SZ-Instituts, die unsere kontinuierliche Arbeit an hochwertigen Produkten sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und verlässlichen Service als einer der führenden Anbieter umweltfreundlicher Heiztechnik in Deutschland bestätigt.""Top Kundenbewertungen 2024"Die Datenerhebung der ServiceValue-Analyse für die großangelegte Studie "Top Kundenbewertungen 2024" erfolgte aus diversen Onlinequellen, die hinsichtlich Markennennung, Thema und Tonalität sortiert und bewertet werden. Zu etwa 12.000 Marken sind im Untersuchungszeitraum von April 2022 bis März 2024 Aussagen in den Bereichen Produkt & Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Weiterempfehlung analysiert worden.Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/5795876