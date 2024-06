Der im DAX notierte Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen hat am Donnerstagabend seine Ziele für das zweite Quartal bestätigt und die Prognose für das Gesamtjahr zur Verbesserung der Profitabilität angepasst. Zudem kündigte Qiagen an, im Zuge der verhaltenen Nachfrage sein PCR-Testsystem Neumodx zu stoppen."Wir sehen keinen realistischen Weg, diese Systeme wertschöpfend weiterzuentwickeln", sagte Konzernchef Thierry Bernard laut einer Mitteilung am Donnerstagabend. Nach der Corona-Pandemie ...

