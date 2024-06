Noch vor wenigen Monaten wurde über eine Insolvenz von Meyer Burger spekuliert. Inzwischen aber hat sich die Lage deutlich aufgehellt. Und auch am Kapitalmarkt stehen Fortschritte an: Das Unternehmen plant einen Reverse Aktiensplit im Verhältnis 750 zu 1. Damit will sich Meyer Burger wieder fit für den Kapitalmarkt machen.

Boomzeiten bei Erneuerbaren Energien

Eigentlich herrschen Boomzeiten bei Erneuerbaren Energien. Egal ob in China, Europa und nun auch endlich in den USA: es wird kräftig in den Ausbau von Kapazitäten investiert. Die drei größten Wirtschaftsräume der Welt setzen unter anderem auf die Solarenergie, um ihre Emissionen zu reduzieren und die international formulierten Klimaziele zu erreichen.

Die Situation für die Unternehmen ist aber schwierig. Denn es gibt vor allem in China hohe Kapazitäten, die auf die Weltmarktpreise drücken und so das Leben für westliche Hersteller schwer machen. Meyer Burger (0,01 CHF | CH0108503795) als letzter europäischer Produzent der hocheffizienten Heterojunction-Technologie musste lange kämpfen ...

