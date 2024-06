EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sozialer Roboter ‚Navel' gewinnt Digitalen Gesundheitspreis von Novartis



07.06.2024 / 09:30 CET/CEST

Sozialer Roboter ‚Navel' gewinnt Digitalen Gesundheitspreis von Novartis Das Gewinnerprojekt der navel robotics GmbH unterstützt Pflegepersonal bei der sozialen Betreuung von Pflegeheimbewohner*innen

Platz 2 sicherte sich die digitale Plattform für Frauengesundheit ‚Hermaid', und auf den dritten Platz (Publikumspreis) wählten die Zuschauer*innen das Gesundheits-Fußballtraining der FitKick-Liga

Der diesjährige Sonderpreis ZugangFürAlleUndÜberall unter der Schirmherrschaft der Krankenkasse BARMER ging an Silberdraht, ein Telefondienst für Gesundheitsinformationen für die Generation 65+ Nürnberg, 07. Juni 2024 - Novartis Deutschland gibt die Sieger des Digitalen Gesundheitspreises (DGP) 2024, mit dem das Unternehmen einmal im Jahr innovative Gründer*innen aus der Health-Tech-Szene fördert, bekannt. In diesem Jahr konnte Navel, ein Pflegeroboter, die Jury überzeugen. In Berlin wurden die Preise, die mit insgesamt 60.000 € dotiert sind, den Gewinnerteams überreicht. "Künstliche Intelligenz und andere moderne Technologien haben das Potenzial, unser Gesundheitssystem zu revolutionieren. Das haben die Finalist*innen des Digitalen Gesundheitspreises 2024 eindrucksvoll gezeigt", so Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung von Novartis Deutschland. "Ob Pflegekraftroboter, Telekliniken oder audiobasierte barrierefreie Gesundheitsdienste - wir wollen, dass möglichst viele Menschen von den neuen disruptiven Health-Tech-Lösungen profitieren können. Ich freue mich daher sehr, dass wir die Innovator*innen unterstützen und ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen können, um damit ihren Platz im Gesundheitswesen zu festigen. Meinen herzlichen Glückwunsch allen Gewinner*innen!" Platz 1: Sozialer Roboter Navel der navel robotics GmbH aus München (25.000 €) Navel ist ein sozialer Roboter, den die navel robotics GmbH entwickelt hat, um die hohe Arbeitslast von Pflege- und Betreuungskräften auszugleichen und bei der Gewährleistung einer guten Pflege zu unterstützen. Navel verbindet Deep Tech, KI und ein spezielles Design, um empathisch mit Bewohner*innen in Pflegeheimen zu interagieren und mit passender Mimik und Gestik zu reagieren. Dadurch soll die soziale Betreuung verbessert werden. Anne Seubert, Founder & CEO bei Brands & Places, Laudatorin und Mitglied der DGP-Jury fasst die Entscheidung zusammen: "Deeptech trifft Pflege: Mit dem Pflegeroboter hat das Team von navel robotics einen innovativen und leistungsstarken Ansatz geschaffen, der auf die soziale Interaktion und die emotionalen und psychischen Bedürfnisse der Bewohner*innen setzt. Die Lösung des diesjährigen DGP-Gewinners ist im Hinblick auf die Technologie spannend und gleichzeitig auf den Alltag in der Pflege zugeschnitten. Als Jury haben wir die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des selbstlernenden Systems gesehen, sei es in der Forschung, aber auch direkt an Patient*innen." Die weiteren Gewinner*innen sind: Platz 2: Hermaid von Her-Medical-Aid GmbH aus Berlin (15.000 €) Die digitale Plattform der Her-Medical-Aid GmbH ist ein Angebot für Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen bei gesundheitlichen und hormonellen Beschwerden unterstützen wollen. Hermaid umfasst KI-gesteuerte personalisierte Empfehlungen für Patientinnen und Zugang zu Expert*innen über eine Teleklinik. Platz 3 (Publikumspreis): FitKick Liga von INFO GmbH aus Cloppenburg (10.000 €)

Die FitKick Liga nutzt Wearables und Gamification zur Verbesserung der Herzgesundheit. Teilnehmer*innen des wöchentlichen Gesundheitsfußball-Trainings, das von Ärzt*innen, Pädagog*innen und Sportwissenschaftler*innen entwickelt wurde, zeigten signifikante Blutdrucksenkung sowie die Reduktion von Stress und depressiven Symptomen. Mit dem Sonderpreis ZugangFürAlleUndÜberall legte Novartis zusätzlich den Fokus auf Projekte, die sich stark machen für die breite Verfügbarkeit von Gesundheitsleistungen - unabhängig von Geschlecht, Alter, einer Behinderung, dem sozioökonomischen Status, der ethnischen Herkunft oder dem Wohnort. Der Sonderpreis stand unter der Schirmherrschaft der Krankenkasse BARMER und wurde von Marek Rydzewski, Chief Digital Officer der BARMER, verkündet. Der Sonderpreis ging an: Silberdraht von Access All Areas STND UG aus Heidelberg (10.000 €) Mit dem Telefondienst Silberdraht ermöglicht die Access All Areas STND UG Bürger*innen ohne Internetanschluss einen barrierefreien Zugang zu audiobasierten digitalen Inhalten. Das Team möchte künftig auch Gesundheitsinformationen mit Hilfe von Sprachsteuerung, KI-Anbindung und Datenabfragen zugänglich machen, um so die Generation 65+ zu unterstützen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Bildmaterial der Gewinner*innen kann angefordert werden. Feierliche Preisverleihung mit hochrangigen Gästen Mehr als 130 Zuschauer*innen aus Politik, pharmazeutischer Industrie, seitens der Krankenkassen und Gründer*innenszene verfolgten die Preisverleihung vor Ort in Berlin und im Livestream. Ein Highlight war neben der Bekanntgabe der Gewinnerteams das Expert*innengespräch über die Chancen und Hürden der Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie der Bedeutung von Partnerschaften zwischen pharmazeutischer Industrie und der Tech-Szene. Im Gespräch waren: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH)

Prof. Dr. Pia Wülfing, Gründerin von PINK! Aktiv gegen Brustkrebs und DGP-Preisträgerin aus dem Jahr 2022

Maximilian Funke-Kaiser MdB, Digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

, Digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Nicolas X. Weber, Head Innovation & Activation bei Novartis Deutschland. Über den Digitalen Gesundheitspreis Seit 2018 verleiht Novartis jedes Jahr den Digitalen Gesundheitspreis an Innovator*innen aus der Health-Tech-Szene. In dieser Zeit hat sich der DGP zu einer festen Instanz in der deutschen Health-Tech-Szene entwickelt und ein starkes Netzwerk aus Industrievertreter*innen, der Politik und der Gründer*innenszene aufgebaut. Mit dem Preis leistet Novartis einen wichtigen Beitrag, um die wegweisenden Lösungsansätze der Initiator*innen zu fördern und so die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens voranzubringen. Eine unabhängige, ehrenamtliche Jury mit zehn Expert*innen aus Patient*innen-Organisationen, Krankenkassen, Universitäten und der Gründer*innenszene wählt in einem mehrstufigen Prozess jährlich fünf Projekte für die Shortlist aus. Dabei orientiert sich das Gremium an den drei etablierten Grundprinzipien Wirtschaftlichkeit, Attraktivität und Skalierbarkeit, die im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an der Hochschule Aalen definiert wurden und dabei helfen, die Relevanz eines Produkts für den Gesundheitsmarkt zu beurteilen. Auf der Preisverleihung präsentieren die nominierten Teams ihre Ideen dem Auditorium. Anschließend werden die Gewinner*innen gekürt. Weitere Informationen, Videos und Podcasts über den DGP gibt es im Virtual Story Room . Dort werden auch alle Gewinner*innen der vergangenen Jahre und die Mitglieder der Jury vorgestellt. Über Novartis Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen mehr als 250 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.600 Mitarbeitende an sechs Standorten. Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de und https://www.novartis.com/ und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn in Verbindung. # # # Pressekontakt Novartis Deutschland Katja Minak

