Die Aktie von BASF musste gestern mit einem Minus von 0,4% auf 46,98 EUR bereits die vierte negativen Sitzung in Folge verbuchen. Rückblick: Schwache Handelswoche für die BASF-Aktie - nachdem die Papiere am Montagmorgen noch mit Kursgewinnen in den Juni gestartet waren, kam im weiteren Verlauf neuer Verkaufsdruck auf. Dabei gaben die Notierungen innerhalb ...

