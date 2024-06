Die Vogelgrippe befindet sich weiter auf dem Vormarsch. In dieser Handelswoche wurde zudem durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekanntgegeben, dass in Mexiko ein Mann durch den Vogelgrippe-Suvtyp H5N2 verstorben ist. Mit CureVac aus Tübingen forscht ein Unternehmen an einem entsprechenden Vakzin. Das verleiht der Biotech-Aktie weiter Flügel.Am Donnerstag legte der Impfstoff-Titel an der US-Tech-Börse Nasdaq erneut gut zehn Prozent zu und notiert inzwischen um die Marke von fünf Dollar. Ausgehend ...

