FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vielversprechende Analystenstudie hat am Freitag die Aktien von Infineon angetrieben. Sie setzten sich mit etwa zwei Prozent Plus einsam an die Spitze des Dax, der um 0,4 Prozent fiel und sonst nur wenige kleinere Gewinner zu bieten hatte. Der Kursanstieg führte bei Infineon zu einem Test der 21-Tage-Linie, die bei 37,35 Euro verläuft. Gehandelt wurden die Aktien zuletzt zu 37,39 Euro.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas erhöhte am Freitag ihr Kursziel für die Infineon-Aktien recht deutlich auf 53 Euro, was auch nach dem Anstieg am Freitag noch ein Kurspotenzial von mehr als 40 Prozent verspricht.

Im Kreise der Analysten, die im dpa-AFX-Analyser erfasst sind, ist dies das höchste Zielniveau. Die Kursziele anderer Häuser reichen dort von 38 bis maximal 50 Euro. Der Exane-Analyst Jerome Ramel bestätigte sein Votum unter diesen Umständen mit "Outperform"./tih/jha/