Weltweit erster Kupfer-ETF gestartet: Sprott Physical Copper Trust

Mit dem Kupfer-ETF von Sprott Inc. geht ein in der Vergangenheit sehr umstrittenes Investment-Vehikel an den Start.

Der global tätige Vermögensverwalter Sprott Inc. hat einen 100 Mio. Dollar schweren, an der Börse handelbaren Fonds (ETF) aufgelegt, der physisches Kupfer kaufen und halten soll. Schon in der Vergangenheit war diese Art von Anlageprodukt äußerst umstritten.

Das Sprott Physical Copper Trust genannte Investment-Vehikel nahm am gestrigen Donnerstag den Handel an der Börse in Toronto auf. Dieser laut Sprott "weltweit erste Fonds für physisches Kupfer" reiht sich unter die erfolgreichen Fonds der Investmentfirma auf physisches Uran, Gold, Silber, Platin und Palladium ein.

Das rote Metall hatte zuletzt großes Interesse auch von Seiten von Investoren auf sich gezogen, da es eine entscheidende Rolle in zahlreichen Bereichen der globalen Energiewende wie Energieinfrastruktur, Elektromobilität und Erneuerbare Energien spielt. Weil zudem auch das Kupferangebot knapper wurde - z.B. auf Grund der Schließung der gigantischen Cobre Panama-Mine - und Metallhändler Berichten zufolge dringend neue Kupferpositionen suchen, schoss der Kupferpreis im Mai auf ein Rekordhoch von mehr als 11.000 USD pro Tonne. Mittlerweile kostet eine Tonner Kupfer zwar wieder deutlich weniger aber immer noch etwas mehr als 10.000 USD pro Tonne.

