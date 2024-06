Der Hype um die GameStop-Aktie ist längst nicht zu Ende. Nachdem Keith Gill alias Roaring Kitty auf X beziehungsweise DeepFuckingValue auf Reddit bereits am Montag sein Portfolio geteilt hatte, kündigte er am Donnerstag einen Livestream an. Das Papier von GameStop schoss daraufhin einmal mehr in die Höhe, der Squeeze ist in vollem Gange.Wie DER AKTIONÄR zuletzt in einem Paywall-Artikel erklärt hatte, war die Wahrscheinlichkeit für einen Squeeze bei der GameStop-Aktie groß. Konkret kam es zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...