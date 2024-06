Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 10.06.2024- (Nr. N026) Vergleich von Lebenshaltungskosten in ausgewählten Staaten, Jahr 2021Dienstag, 11.06.2024- (Nr. 225) Inlandstourismus, April 2024- (Nr. 24) Zahl der Woche: Jahresumsatz von Großbetrieben im Verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau, Jahr 2023- (Nr. 226) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), Mai 2024 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 12.06.2024- (Nr. 227) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2024- (Nr. N027) Zum Start der Fußball-EM: Sport als Wirtschaftsfaktor - Einzelhandelsumsatz, Produktion, Außenhandel und Erwerbstätige, Jahre 2013-2023Donnerstag, 13.06.2024- (Nr. 228) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, April 2024- (Nr. N028) Durchschnittsalter beim Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland und der EU, Jahr 2023- (Nr. 229) Großhandelspreise, Mai 2024Freitag, 14.06.2024- (Nr. 230) Insolvenzen, 1. Quartal 2024 + Schnellindikator Mai 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Hinweis: Aufgrund aktueller technischer Probleme kann sich die Bereitstellung unserer Pressemitteilungen auf der Webseite derzeit gegebenenfalls verzögern. Die anderen Verbreitungskanäle sind davon nicht betroffen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich in den E-Mail-Verteiler (https://stbainternet-editor.preview.zd.intranet.bund.de/DE/Presse/Presseservice/EMail_Presseverteiler.html?nn=206104) für unsere Pressemitteilungen einzutragen.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5795998