VANCOUVER, BC - 7. JUNI 2024 / IRW-Press / AMERICAN SALARS LITHIUM INC. ("American Salars" oder das "Unternehmen") (CSE: USLI, OTC: ASALF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on The Black Rock South Lithium Brine Property, Washoe County, Nevada, USA" vom 4. Juni 2024, der von William Feyerabend, CPG, erstellt wurde, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht hat; der Bericht wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.americansalars.com/black-rock-south-lithium-salar/ verfügbar sein.

Abbildung 1. Foto aus dem Lithiumprojekt Blackrock South, Nevada, USA

R. Nick Horsley, CEO und Direktor, erklärt: "Herr Feyerabend stellt in seinem Bericht fest, dass die Claims ein konzeptionelles Ziel für lithiumhaltige Solen abdecken, das große Ähnlichkeit mit den veröffentlichten geologischen Daten für das Lithium-Sole-Produktionsgebiet Clayton Valley etwa 200 Meilen südöstlich aufweist. Das Konzept steht im Einklang mit allgemein anerkannten Daten und Theorien über die Entstehung von Lithium-Sole-Ressourcen. Das Gebiet Black Rock enthält bekanntermaßen Solen in den Sedimenten, die die Becken gefüllt haben. Wir sind gespannt darauf, die Erschließung des Projekts Blackrock South in Angriff zu nehmen, und freuen uns auf ein erstes Explorationsprogramm. Unser Projekt Blackrock South befindet sich in einem führenden Rechtsgebiet, das auch der Standort der Gigafactory von Tesla und Amerikas einziger produzierenden Lithiummine ist. Die Möglichkeit, ein inländisches Lithiumvorkommen zu entdecken, wäre eine großartige Ergänzung zu unserer NI 43-101-konformen vermuteten Lithiumressource in Argentinien mit 457.000 Tonnen LCE."

Über das Lithiumsole-Projekt Blackrock South

Das Lithium-Sole-Projekt Blackrock South befindet sich 72 Meilen nördlich der Gigafactory von Tesla, 93 Meilen südwestlich von Thacker Pass und 215 Meilen nordwestlich der einzigen produzierenden Lithiummine der Vereinigten Staaten, der Lithiummine Silver Peak der Albermarle Corporation. Die Claims umfassen ein konzeptionelles Ziel für lithiumhaltige Solen, das große Ähnlichkeit mit den veröffentlichten geologischen Daten für das Lithium-Sole-Produktionsgebiet Clayton Valley etwa 200 Meilen südöstlich aufweist. Das Konzept steht im Einklang mit allgemein anerkannten Daten und Theorien über die Entstehung von Lithium-Sole-Ressourcen. Das Ziel ist lithiumhaltige Solen in Sedimenten, die die Becken gefüllt haben.

Abbildung 2. Das Lithium-Sole-Projekt Blackrock South liegt in der Nähe der Gigafactory von Tesla und der einzigen Lithiummine Amerikas, Silver Peak.

Bei kürzlich durchgeführten Mineralexplorationsarbeiten auf der Claim-Gruppe Galt, die unter der Option von Surge Battery Metals (CSE:NILI) steht und sich 11 Meilen südlich befindet, wurden 51 Sedimentproben aus Verdunstungsbecken (Playa) entnommen und zur chemischen Analyse bei der Einrichtung von ALS Geochemistry in Vancouver (B.C.) eingereicht. Die Laugung der Proben mit Königswasser lieferte Werte von 68 bis 852 Teile Lithium pro Million (durchschnittlich 365 ppm), 5,3 bis 201 ppm Cäsium (durchschnittlich 72 ppm) und 35 bis 377 ppm Rubidium (durchschnittlich 180 ppm). Zwei sieben Fuß tiefe Erdbohrlöcher ergaben Lithium-, Cäsium- und Rubidiumkonzentrationen im Bereich von 143,5 bis 773 ppm Li, 56,8 bis 102,5 ppm Cs und 155 bis 272 Rb. Das Management von American Salars weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe der Projekte von American Salars nicht unbedingt auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Ferner hat das Unternehmen eine Dienstleistungsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit der Firma Black Swan Solutions Inc., die als VHLA Media Inc. ("VHLA") firmiert, abgeschlossen, gemäß der VHLA bestimmte digitale Marketingdienstleistungen (die "Dienstleistungen") für das Unternehmen erbringen wird.

Die von VHLA erbrachten Dienstleistungen umfassen unter anderem Social-Media-Inhalte und -Anzeigen, Marketing und CEO-Interviews, die über Social-Media-Plattformen wie Instagram, X, TikTok, YouTube, Reddit und LinkedIn verbreitet werden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von einem (1) Monat, die durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen VHLA und dem Unternehmen um bis zu 6 Monate verlängert werden kann. Als Gegenleistung für die Erbringung der Dienstleistungen und in Übereinstimmung mit den Bedingungen und Bestimmungen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen an VHLA eine Gebühr von 55.000 C$ zuzüglich Mehrwertsteuer.

VHLA ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia unter der Leitung von Dawson Ignatieff, Tyler Kujala und Adam Emes. Die Herren stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. VHLA besitzt 103.000 Aktien des Unternehmens, und weder VHLA noch einer seiner Gesellschafter oder verbundenen Unternehmen hält eine andere direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein geologischer Berater und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat an der Erstellung dieser Pressemitteilung mitgewirkt und genehmigt die darin enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen.

Über American Salars Lithium Inc.

American Salars Lithium Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Batteriemetallprojekten konzentriert, um die Anforderungen des aufstrebenden Marktes für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. Sein Vorzeigeprojekt ist das Projekt Candela II Salar in Argentinien, das über eine NI 43-101-konforme vermutete Ressource verfügt.

Für das Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

American Salars Lithium Inc.

Tel: 604.880.2189

E-Mail: mailto:info@americansalars.com

