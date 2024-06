Hanshow, ein führender Anbieter von Electronic Shelf Labels (ESLs) und digitaler Einzelhandelslösungen und Leroy Merlin, ein weltweit führendes Baumarktunternehmen, haben eine Partnerschaft geschlossen, um das Einkaufserlebnis für Kunden und Mitarbeiter durch den Einsatz von ESL bei über 50.000 Produkten zu verbessern, die mit der mobilen App von Leroy Merlin in Frankreich integriert sind. Kunden haben nun die Möglichkeit, in den Filialen von Leroy Merlin mit einfacher Produkt-Geolokalisierung und personalisierten Empfehlungen nahtlos einzukaufen. Nach 18 Monaten Forschung und Entwicklung wurde eine vollständig angepasste Lösung in allen Leroy-Merlin-Filialen implementiert.

Verbesserte Kundenservice mit der mobilen Anwendung von Leroy Merlin

Dieses immersive Erlebnis wird durch die mobile Anwendung von Leroy Merlin in Verbindung mit den hochmodernen ESL-Lösungen von Hanshow ermöglicht. Leroy Merlins Integration von Hanshow ESL in seine App bietet Geolokalisierung im Geschäft, um Kunden zu Produkten und Gängen zu leiten. Dies verbessert das Einkaufserlebnis und ermöglicht es dem Personal, eine persönlichere Beratung und Unterstützung zu bieten.

Die ESL-Lösung sorgt außerdem für eine einheitliche Preisgestaltung zwischen Online- und Offline-Kanälen und bereichert die Nutzererfahrung mit verschiedenen Funktionen wie Kundenrezensionen, erweiterten Produktbeschreibungen, Zugriff auf den Home Index zur Bewertung der ökologischen und sozialen Auswirkungen eines Produkts und der Möglichkeit, Etiketten direkt aus der Anwendung heraus zu drucken. Diese Funktionen bieten sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern in den Geschäften Flexibilität.

"Wir haben erfolgreich die Erwartungen der Kunden von Leroy Merlin erfüllt, indem wir eine Lösung entwickelt haben, die das Einkaufserlebnis im Laden verbessert. Durch die Kombination von Daten und technologischen Innovationen haben wir ein maßgeschneidertes Tool geschaffen, das jedem Kunden ein personalisiertes Erlebnis bietet", erklärt Pierre Fosseux, VP von Hanshow France.

Höhere Einzelhandelseffizienz und besseres Kundenerlebnis

Sowohl bei der Lagerverwaltung als auch bei der Vorbereitung von Click-and-Collect-Bestellungen spart die Geolokalisierung von Produkten im Geschäft dem Personal viel Zeit, sodass es sich auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren kann. "Bei Online-Bestellungen, die innerhalb eines vom Kunden gewählten Zeitfensters von zwei Stunden im Geschäft abgeholt werden, benötigt das Verkaufspersonal jetzt nur noch etwa 75 Sekunden für die Abholung eines Produkts, statt wie früher 90 Sekunden", erklärt Olivier Personne, Merchandising Optimization Manager bei Leroy Merlin. Die Beseitigung der Preisunterschiede hat die Kundenzufriedenheit positiv beeinflusst.

"Die gemeinsam mit Hanshow entwickelte Lösung verbessert das Kundenerlebnis über alle Online- und Offline-Kanäle hinweg und vereinfacht gleichzeitig die Aufgaben des Teams in den Geschäften. Sie wird derzeit in Frankreich eingesetzt und ist für eine groß angelegte Einführung in anderen Leroy-Merlin-Filialen vorgesehen", erklärt Hugues Hartung de la Roer, Concept Merchandising Director bei Leroy Merlin France.

Die neue Lösung ist ein Beispiel für das Engagement beider Unternehmen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Innovationen im Einzelhandel voranzutreiben. Sie vereinfacht nicht nur den Einkaufsprozess, sondern liefert auch wertvolle Daten zur Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Kundenbindung.

Die Zusammenarbeit wurde mit den Reta Awards 2024 ausgezeichnet: Beste In-Store-Lösung für Leroy Merlin und Top-Lieferant für Hanshow, für die Umgestaltung der Einzelhandelsumgebung mit fortschrittlicher Technologie.

Über Leroy Merlin France

Als Pionierunternehmen der Groupe Adeo ist Leroy Merlin heute in Frankreich die führende Marke in allen Vertriebskanälen für die Verschönerung des Hauses und des Wohnumfelds. Leroy Merlin France ist auf den Verkauf von Produkten, Projekten und Dienstleistungen spezialisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit allen Menschen neue Formen des Wohnens zu schaffen, um in Zukunft besser leben zu können, wobei die Zufriedenheit der Kunden im Mittelpunkt steht.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene kundenspezifische IoT-Touchpoints und digitale Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshows Lösungen haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr: www.hanshow.com

