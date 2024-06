Die Stellantis-Aktie hat seit Ende März unter den Automobilwerten am meisten an Wert verloren, wodurch sich das Chartbild deutlich eingetrübt hat. Kein Wunder also, dass unter anderem Goldman Sachs und JPMorgan ihre Kursziele leicht gesenkt haben. Dennoch bleiben sie optimistisch.Goldman Sachs senkte das Kursziel von 28 auf 26 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Buy". Analyst George Galliers sieht großes Potenzial in der nächsten Fahrzeug-Generation und den erschwinglichen Elektroautos des Unternehmens.Auch ...

