Viele Anleger, insbesondere diejenigen mit Vonovia-Aktien im Depot, hatten große Hoffnungen in die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank gesetzt. Doch die Währungshüter stimmten eher falkenhafte Töne an, was an der Börse nicht gut ankommt. Zu allem Überfluss stuft Morgan Stanley die deutschen Wohnungskonzerne herab. Sollte man jetzt verkaufen?

