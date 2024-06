Brüssel (www.anleihencheck.de) - Höheren Inflationserwartungen zum Trotz ist die Europäische Zentralbank (EZB) dem "Club der Zinssenkungen" beigetreten und hat die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent gesenkt, so Nicolas Forest, CIO bei Candriam.Sie sei die vierte Bank unter den G10, die ihren Lockerungszyklus einleite - nach der Schweizer Notenbank (SNB), Schwedens Riksbank und der Bank of Canada. Mit diesem Schritt komme die EZB der US-Notenbank (FED) zuvor - ein großer Unterschied zu der Vorgehensweise in der Vergangenheit. Die FED dagegen scheine mehr Geduld zu haben und warte auf überzeugendere Daten, die darauf hindeuten würden, dass sich die Inflation ihrem Ziel nähere. FED-Chef Jerome Powell dürfte nächste Woche bekräftigen, dass die Geldpolitik ausreichend restriktiv sei und mehr Zeit benötige, um zu wirken. Es gebe jedoch positive Anzeichen: Die Wirtschaftstätigkeit scheine sich zu verlangsamen und die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt würden nachlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...