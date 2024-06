Hannover (ots) -Gutes Webdesign ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, mit der Unternehmenspräsenz potenzielle Kunden zu überzeugen und langfristig zu binden. Ein kostenfreies E-Book von heise regioconcept gibt kleinen und mittleren Unternehmen sowie Selbstständigen Tipps für eine zeitgemäße Website.Der Ratgeber "Modernes Webdesign - Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmenspräsenz" deckt alle Aspekte ab, um eine optisch ansprechende, effektive und benutzerfreundliche Website zu gestalten. Das E-Book enthält folgende Inhalte:- Vier Möglichkeiten, eine Website aufzubauen anhand der unterschiedlichen Bedürfnisse.- Was den Erfolg einer guten Website ausmacht mit einer Checkliste für erstklassiges Webdesign.- Welche aktuellen Webdesign-Trends man kennen sollte.- Der richtige Weg zur eigenen Domain von der Namensfindung bis zum Domainumzug und -wechsel.- Die optimale Seitenstruktur, die Nutzer überzeugt.- In fünf Schritten die perfekte Landingpage erstellen.- Tipps zur Auswahl des geeigneten Content-Management-Systems.- Besucher mit effektiven Call-to-Actions zum Klicken bringen.- Bilder komprimieren für eine schnellere Ladezeit der Website.- Wichtige Tools für die Website-Pflege.- Mit Technischer SEO zum Top-Ranking bei Google."Ein gutes Webdesign ist wichtig, weil eine Website potenziellen Kunden einen ersten, oft entscheidenden Eindruck eines Unternehmens vermittelt", sagt Ansgar Heise, Geschäftsführer bei heise regioconcept. "Unser E-Book spiegelt nicht nur unsere Expertise im Bereich Webdesign wider, sondern gibt auch praktische Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte, die den Erfolg einer Unternehmens-Website beeinflussen können.""Modernes Webdesign - Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmenspräsenz" ist das neunte E-Book, das gemeinsam mit just 4 business entstanden ist, einem Tochterunternehmen von heise medien.Interessierte können das PDF kostenfrei auf der Website von heise regioconcept anfordern (https://www.heise-regioconcept.de/ebook-webdesign).heise regioconcept (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=u001.ruuG98fD-2B4cLsJW-2Fd76GosBOpMPVjKo1ada47JTyX3jlDKXV-2FB7rjibJJFCnwpdjxKhG_080KM8qUI-2FWLG9ytoBQW9wTQVAI5CNCmhfjYxsi1WR3u8rjVyd8y8-2FdohzN9-2FD2X2MCc3gGlxCYx5KRc-2BCg5iOctlnBc-2F1ji-2F-2FvbuN2-2BFqD38-2FwpI89Z1suxGKf36reKZzek1BHkP0lbwlLlCQC-2BVObBvFbcTcH2fYBm-2B3lnZF3sQ1v3lK3oBOfo8jwdaB6q-2BNTCIQ9UXxcA08yiRxBR9M-2B4jpSX29UC8GPSJYxSRKRhUnkhdwsinqg-2FJQY4rzb0dzBUdsuqIxvu2AXzF4XaNsTbap-2Bg93kW4cezAXpGYkfyKjkBxWHLW9XTBhPDDFEsNhJJlg3-2Br5xChZ1OdHjmBG3F1yzjEhA9KfXfzBRO4rYMn2nMfcQaIPhszs9dCg-2F-2F) bietet kleinen und mittleren Unternehmen Dienstleistungen für lokales Marketing an. Dazu zählen sowohl Homepage-Lösungen und App-Entwicklung als auch Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Professionelle Präsentationen in sozialen Netzwerken und Online-Verzeichnissen gehören ebenfalls zum Leistungspaket. heise regioconcept ist zertifizierter Microsoft Advertising Select Channel Partner und Google Premium Partner.Pressekontakt:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit heiseAnja PlesseKarl-Wiechert-Allee 1030625 Hannover+49 511 5352-481anja.plesse@heise.deSylke WildeKarl-Wiechert-Allee 1030625 Hannover+49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Heise RegioConcept, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67019/5796075