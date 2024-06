News von Trading-Treff.de Die Aktien von PayPal sowie der der US-Bankensektor inklusive der Bank of America bieten aktuell einen Grund genauer hinzuschauen. Denn PayPal konnte gestern nach einer Aussage vom Vorstand deutlich zulegen, was durchaus die Chance auf weitere Kursanstiege offenhält. Der US-Bankensektor macht charttechnisch aktuell ebenfalls einen guten Eindruck. Die Aktie der Bank of America steht vor dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch. ...

