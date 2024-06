DJ Makhlouf: Weiterer Zinskurs der EZB ist unklar

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der am Donnerstag beschlossenen Zinssenkung ist es nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Gabriel Makhlouf nicht klar, wie die Europäische Zentralbank (EZB) weiter verfahren wird und ob sie ihre Zinsen überhaupt ein weiteres Mal senken wird. "Wir sind nun zuversichtlich, dass der Prozess der Disinflation funktioniert. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir wissen, wie schnell wir weitermachen werden oder ob wir überhaupt weitermachen werden, denn - das ist der Ausdruck, den wir verwendet haben - der Weg ist holprig", sagte er in einem Interview mit RTE Radio, wie Bloomberg berichtet.

In einigen Sektoren der europäischen Wirtschaft, insbesondere im Dienstleistungssektor, gibt es Makhlouf zufolge "eine viel stärkere Inflation und ein viel stärkeres Lohnwachstum". "Es ist also nicht ganz klar, wie schnell der Prozess der Disinflation verlaufen wird, aber zumindest funktioniert er, so dass wir dort zuversichtlicher sind", sagte er.

Der EZB-Rat hatte am Donnerstag eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschlossen, aber keine weitere Senkung in Aussicht gestellt.

