Zum Monatsbeginn kam es bei der Delvag Versicherungs-AG zu einem Wechsel in der Doppelspitze des Bereichs Luftfahrversicherung. Julia Gärtner unterstützt künftig Dennis Heinen. Sie folgt auf Markus Schepke, der neue Aufgaben im Unternehmen übernimmt. Mit Wirkung zum 01.06.2024 hat Julia Gärtner in Shared Leadership die Leitung des Bereichs Luftfahrtversicherung bei der Delvag Versicherungs-AG übernommen. Sie wird künftig an der Seite von Dennis Heinen, der bereits seit 2022 Leiter des Bereichs Luftfahrtversicherung ...

