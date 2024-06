Bochum (ots) -Die International Union of Cinemas (UNIC), der Verband, der die Interessen von Kinoverbänden und Kinobetreibern in 39 europäischen Ländern vertritt, hat eine neue Ausgabe der Rangliste der 50 größten europäischen Kinoketten veröffentlicht. Auch in diesem Jahr führt die Odeon Cinemas Group, eine Tochtergesellschaft von AMC Theatres, die Liste mit mehr als 2.400 Kinosälen im Vereinigten Königreich, Irland, Finnland, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden, Portugal und Spanien an.Die Odeon Cinemas Group verwaltet 2.409 Leinwände in 274 Kinos in Europa. In Deutschland betreibt das Unternehmen unter der Marke UCI 195 Leinwände in 22 Kinos.Die diesjährige Liste der "Top 50" umfasst Kinos, die in 38 verschiedenen Märkten der Region tätig sind. Sechs der Top-50-Unternehmen sind ebenfalls in Deutschland tätig. Am 18. Juni wird die Odeon Cinemas Group zusammen mit den 50 anderen Kinobetreibern auf der CineEurope in Barcelona geehrt."Erneut an der Spitze dieses prestigeträchtigen Rankings zu stehen, beweist einmal mehr unser Engagement für die Verbreitung eines Kinoerlebnisses auf höchstem Niveau in ganz Europa", sagt Ramón Biarnés, Geschäftsführer Süd- und Nordeuropa der Odeon Cinemas Group, "eine Mission, die wir in Deutschland mit UCI durch einen ständigen Prozess der Renovierung unserer Multiplexe verfolgen.""Die diesjährige Top 50 zeigt erneut die Vielfalt des europäischen Ausstellungssektors, der mehr als 19.200 Leinwände und 2.600 Kinos repräsentiert. Diese Rangliste zeigt die Stärke der europäischen Filmindustrie, die in 21 Ländern ansässig und in 38 europäischen Gebieten tätig ist. Elf Gruppen sind in drei oder mehr Ländern vertreten, was ihre Rolle als wichtige regionale oder europäische Akteure unterstreicht", kommentiert UNIC-Präsident Phil Clapp.Pressekontakt:Nadine Breuerbreuer.n@uci-kinowelt.de0234-93719-75Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5796150