CTS Eventim hat die Übernahme der Festival- und internationalen Ticketing-Aktivitäten von Vivendi abgeschlossen, darunter See Tickets und ein Portfolio von Musik- und Live-Events. Der Unternehmenswert der Akquisition beläuft sich auf 300 Mio. EUR. Daraus ergibt sich für 2023 ein EV/Umsatz-Akquisitionsmultiplikator von 2,2x, verglichen mit dem eigenen Multiplikator von CTS Eventim von 1,9x. See Tickets, das im Jahr 2023 44 Mio. Tickets verkaufte und einen Umsatz von EUR 105 Mio. erzielte, hatte 2023 eine EBITDA-Marge von 25%, verglichen mit der Ticketing-Marge von CTS Eventim von 53%. Die Analysten von mwb research schätzen den EV/EBITDA-Multiplikator der Akquisition auf 11,5x, etwas höher als den von CTS Eventim, aber wenn sich die Marge von See Tickets auf das Niveau von CTS verbessert, würde der Multiplikator bei attraktiven 5,4x liegen. Nach einem starken Q1 bestätigte CTS kürzlich seine Prognose für 2024, die ein moderates Umsatz- und adj. EBITDA-Wachstum vorsieht. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an, um die Akquisition zu berücksichtigen, und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 86,00 (zuvor: EUR 83,00), während sie ihre HALTEN-Empfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken